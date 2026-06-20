Президент Бразилии Лула да Силва пошутил над лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Неймаром, назвав его футболистом на удаленке, сообщает Eixo Politico. Глава государства оговорился, что не не он автор этой шутки. Да Силва также добавил, что если подобная ситуация продолжится, стране придется прибегнуть к помощи искусственного интеллекта при формировании состава сборной и выпустить на поле 11 Пеле.

Неймар? Да он сейчас вообще не играет! Вчера я увидел в интернете шутку о том, что Неймар — первый футболист в мире, которого вызвали в сборную на удаленке, — заявил президент.

Ранее нейросети ChatGPT и Deepseek спрогнозировали победу сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2026 года. В стартовом матче турнира команда Дидье Дешама обыграла Сенегал со счетом 3:1. В качестве основных преимуществ французской сборной были названы глубина состава, успешные выступления на предыдущих мундиалях, включая победу на ЧМ-2018.

До этого сборная Мексики стала первым участником 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа мексиканцы одержали победу над командой Южной Кореи со счетом 1:0. Матч состоялся в Сапопане, а единственный гол на 50-й минуте забил Луис Ромо.