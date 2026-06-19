По версии нейросетей ChatGPT и Deepseek победителем чемпионата мира 2026 года по футболу станет сборная Франции. В первом матче команда Дидье Дешама обыграла Сенегал со счетом 3:1. Главные аргументы в пользу французов — глубина состава, успешный опыт выступлений на мундиалях (золото на ЧМ-2018 в России и серебро в 2022-м в Катаре), а также физическая мощь футболистов.

Нейросети Qwen и Perplexity считают сборную Испанию главным фаворитом ЧМ-2026, хотя в первом матче турнира команда под руководством Луиса де ла Фуэнте не смогла обыграть Кабо-Верде (0:0). Главные аргументы: глубина состава, молодые звезды вроде Ламина Ямаля и отлаженная система.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что французский полузащитник «Баварии» Майкл Олисе на данный момент является лучшим футболистом мира, потому что он не только забивает голы, но и отдает множество результативных передач. По его мнению, игрок здорово проявил себя в матче против национальной команды Сенегала на ЧМ-2026.