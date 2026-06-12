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12 июня 2026 в 14:12

Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге

В Петербурге простились с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

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Траурная церемония прощания с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной завершилась в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости. Актриса скончалась в среду, 10 июня, на 85-м году жизни. В ходе мероприятия народный артист России Николай Буров зачитал соболезнования от президента РФ Владимира Путина, главы Белоруссии Александра Лукашенко и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Руководитель департамента культуры Министерства обороны России Артем Горный передал соболезнования от имени главы ведомства Андрея Белоусова. Горный подчеркнул, что на протяжении более 40 лет творческая биография Людмилы Чурсиной была тесно связана с Центральным академическим театром Российской Армии, где она мастерски воплощала режиссерские идеи, создавая яркие и проникновенные женские образы, которые надолго останутся в памяти зрителей.

Центральном академическом театре Российской Армии сообщили о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Согласно информации пресс-службы, актриса скончалась после продолжительной болезни.

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