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12 июня 2026 в 00:42

ЮАР осталась вдевятером в стартовом матче ЧМ с Мексикой

Сборная ЮАР получила две красные карточки в матче ЧМ с Мексикой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сборная ЮАР завершала стартовый матч чемпионата мира против Мексики в меньшинстве. По ходу встречи команда лишилась сразу двух футболистов из-за удалений.

Первую красную карточку получил Сфифело Ситхоул (49-я минута) за лишение соперника явной возможности забить гол. Позднее после вмешательства видеоассистентов арбитр удалил Тембе Зване (84-я) за грубую игру.

Матч проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико. На момент удаления второго игрока сборная Мексики вела со счетом 2:0.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на чемпионате мира по футболу 2026 года. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанд.

До этого кс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что главными фаворитами чемпионата мира по футболу являются сборные Испании, Германии и Нидерландов. Он отметил, что в борьбу за трофей также включатся Бразилия и Аргентина.

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