Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 13:03

Квартиру Артемия Лебедева пустят с молотка со всеми вещами

Квартиру Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион за $236 тыс.

Артемий Лебедев Артемий Лебедев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Квартиру российского блогера Артемия Лебедева в историческом центре Киева продадут на аукционе, цена на торгах будет начинаться почти с $236 тыс. (порядка 17 млн рублей), сообщает глава фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха. Он назвал недвижимость россиянина «подсанкционным имуществом».

По его словам, квартира Лебедева находится в историческом центре Киева — на улице Ярославов Вал, 8. Ее площадь составляет 138,5 квадратных метра, а выставят имущество на аукцион 30 июня. Наталуха также подчеркнул, что родственникам отказали в просьбе забрать из квартиры личные и сентиментальные вещи. По его словам, такая же ситуация наблюдалась и с другими объектами имущества, арестованными и изъятыми властями Украины.

Ранее сообщалось, что Лебедеву грозил штраф от 5 до 10 тыс. рублей за высказывания в адрес телеведущей Олеси Иванченко на шоу «Натальная карта». Адвокат Надежда Швырева уточнила, что сумма компенсации морального вреда может быть выше, если Иванченко решит обратиться в суд.

Киев
Артемий Лебедев
квартиры
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Церемония прощания с Чурсиной завершилась в Петербурге
ВСУ атаковали дронами здание мэрии российского города
Сбивший людей водитель автобуса решил сохранить молчание
Стало известно, кто стал новым тренером ФК «Урал»
Стали известны подробности о матери и сыне, погибших в ДТП в Екатеринбурге
Концерты, сап-фестиваль и автопробег: как регионы РФ отметили День России
В ДНР приостановили выезд детей на отдых
Погода в Москве в субботу, 13 июня: грозовые ливни, прохлада и жара до +29
Пистолет в чемодане стоил россиянке трех лет свободы
Представитель страны ЕС отверг любую военную помощь Украине
Переселенцы из Украины провели в Крыму масштабный флешмоб ко Дню России
Путин отметил талант известной актрисы на вручении госнаград в Кремле
В Кремле награждают лауреатов государственных премий за 2025 год
Озвучена судьба жителей разрушенного ВСУ дома в Нижнекамске
Известная нейросеть может стать недоступной для россиян
Королевская семья Британии: последние новости, критика Кейт в мемуарах
В США признали, что не смогут помочь Украине и ЕС в одном вопросе
Легендарный футболист умер в первый день ЧМ-2026
Путин объяснил, чем в День России гордятся граждане
Американист сделал неутешительный прогноз об отношениях США и Европы
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.