Квартиру Артемия Лебедева пустят с молотка со всеми вещами Квартиру Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион за $236 тыс.

Квартиру российского блогера Артемия Лебедева в историческом центре Киева продадут на аукционе, цена на торгах будет начинаться почти с $236 тыс. (порядка 17 млн рублей), сообщает глава фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха. Он назвал недвижимость россиянина «подсанкционным имуществом».

По его словам, квартира Лебедева находится в историческом центре Киева — на улице Ярославов Вал, 8. Ее площадь составляет 138,5 квадратных метра, а выставят имущество на аукцион 30 июня. Наталуха также подчеркнул, что родственникам отказали в просьбе забрать из квартиры личные и сентиментальные вещи. По его словам, такая же ситуация наблюдалась и с другими объектами имущества, арестованными и изъятыми властями Украины.

Ранее сообщалось, что Лебедеву грозил штраф от 5 до 10 тыс. рублей за высказывания в адрес телеведущей Олеси Иванченко на шоу «Натальная карта». Адвокат Надежда Швырева уточнила, что сумма компенсации морального вреда может быть выше, если Иванченко решит обратиться в суд.