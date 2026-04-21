21 апреля 2026 в 15:45

Адвокат объяснила, какое наказание грозит Лебедеву за унижение Иванченко

Дизайнеру Артемию Лебедеву грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей за высказывания в адрес телеведущей Олеси Иванченко на шоу «Натальная карта», выразила мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Надежда Швырева. Эксперт уточнила, что сумма компенсации морального вреда может быть выше, если Иванченко решит обратиться в суд.

Если в речи Лебедева звучали уничижительные, грубые выражения, направленные на личность Иванченко, то это подпадает под состав публичного оскорбления. Если в речи Артемия звучала жесткая, резкая, но формально корректная критика, то это остается в зоне этики и не образует правонарушения. Определить, что было сказано, можно на основании лингвистической экспертизы, — полагает юрист.

Сама Иванченко после громкого скандала сказала, что не держит обиды на Лебедева. Однако это заявление не лишает Олесю права обратиться в суд, хотя и делает вероятность разбирательства заметно ниже, пояснила адвокат.

Сегодня основной «наказующий» фактор для Лебедева — не юридический, а репутационный: обсуждение в соцсетях, критика коллег, призывы к бойкоту — все это влияет на его публичный образ, — резюмировала эксперт.

Скандальный выпуск «Натальной карты» вышел в середине апреля. Во время съемок Лебедев, по мнению зрителей, повел себя жестко и предложил ведущей «сосать», из-за чего Иванченко расплакалась в кадре. При этом соведущий девушки Дмитрий Журавлев не поддержал ее, заявив, что Лебедев занимался тем, что у него получается лучше всего, — провокациями.

Ранее Анфиса Чехова призвала «отменить» Артемия Лебедева из-за грубого высказывания в адрес Олеси Иванченко на шоу «Натальная карта». По мнению телеведущей, дизайнер проявил «эмоциональное насилие» над блогершей, пока та не расплакалась.

Артемий Лебедев ранее стал жертвой мошенничества со стороны арендатора в Черногории. Дизайнер снял дом и заранее оплатил проживание, однако хозяин выгнал его, решив, что «продешевил».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

