Адвокат объяснила, какое наказание грозит Лебедеву за унижение Иванченко Адвокат Швырева: Лебедеву может грозить штраф до 10 тысяч за унижение Иванченко

Дизайнеру Артемию Лебедеву грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей за высказывания в адрес телеведущей Олеси Иванченко на шоу «Натальная карта», выразила мнение в беседе с NEWS.ru адвокат Надежда Швырева. Эксперт уточнила, что сумма компенсации морального вреда может быть выше, если Иванченко решит обратиться в суд.

Если в речи Лебедева звучали уничижительные, грубые выражения, направленные на личность Иванченко, то это подпадает под состав публичного оскорбления. Если в речи Артемия звучала жесткая, резкая, но формально корректная критика, то это остается в зоне этики и не образует правонарушения. Определить, что было сказано, можно на основании лингвистической экспертизы, — полагает юрист.

Сама Иванченко после громкого скандала сказала, что не держит обиды на Лебедева. Однако это заявление не лишает Олесю права обратиться в суд, хотя и делает вероятность разбирательства заметно ниже, пояснила адвокат.

Сегодня основной «наказующий» фактор для Лебедева — не юридический, а репутационный: обсуждение в соцсетях, критика коллег, призывы к бойкоту — все это влияет на его публичный образ, — резюмировала эксперт.

Скандальный выпуск «Натальной карты» вышел в середине апреля. Во время съемок Лебедев, по мнению зрителей, повел себя жестко и предложил ведущей «сосать», из-за чего Иванченко расплакалась в кадре. При этом соведущий девушки Дмитрий Журавлев не поддержал ее, заявив, что Лебедев занимался тем, что у него получается лучше всего, — провокациями.

Ранее Анфиса Чехова призвала «отменить» Артемия Лебедева из-за грубого высказывания в адрес Олеси Иванченко на шоу «Натальная карта». По мнению телеведущей, дизайнер проявил «эмоциональное насилие» над блогершей, пока та не расплакалась.

