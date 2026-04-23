«Меня оскорбляйте»: Лебедев заступился за ведущую «Натальной карты»

Блогер Артемий Лебедев заступился в соцсети за ведущую шоу «Натальная карта» Олесю Иванченко, попросив своих подписчиков не травить девушку после скандального выпуска с его участием. После выхода эпизода часть аудитории обрушилась с критикой не только на самого дизайнера, но и на ведущую, которая не смогла сдержать эмоций и расплакалась во время съемок.

Шоу-бизнес — шоу-бизнесом. Но не смейте обижать девочку. Ей правда тяжело. Меня оскорбляйте сколько душе угодно, а Олесю не трогайте, — написал он.

Лебедев охарактеризовал Иванченко как очень ранимого человека, не имеющего большого опыта участия в столь бурных интернет-конфликтах. Блогер также признался, что уже после завершения записи программы он лично принес девушке извинения за допущенные в разговоре резкие высказывания. При этом сам он подчеркнул, что относится к критике в свой адрес спокойно и не принимает ее близко к сердцу.

Ранее директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко заявил NEWS.ru, что Иванченко «не вывезла» характер Лебедева на шоу. Эксперт согласился с тем, что некоторые высказывания дизайнера были некорректными, однако они в основном имели переносное значение, считает он.