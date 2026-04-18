Конфликт с Лебедевым, слезы на шоу, поддержка звезд: как живет Иванченко

В новом выпуске интернет-проекта «Натальная карта» у телеведущей Олеси Иванченко произошел конфликт с дизайнером Артемием Лебедевым. Что об этом известно, кто из звезд поддержал девушку?

Конфликт с Лебедевым

Главным героем свежего эпизода шоу стал Артемий Лебедев. На протяжении всего эфира Иванченко пыталась наладить контакт с гостем, однако дизайнер постоянно подкалывал ее. К концу выпуска телеведущая не сдержалась и расплакалась. Девушка призналась: ей неприятно то, как складывается разговор.

Позднее в своем Telegram-канале Иванченко призналась, что это был самый сложный для нее выпуск.

«Вот такой случился выпуск. Наверное, самый сложный для меня за всю историю нашего шоу. Реакция разная, и это нормально. Но вы меня извините, а с чего вообще мне должно было хватать выдержки? Я — не солдат во время строевой подготовки. Я — женщина. Я эмоциональна. Говорила Артемию и готова сказать публично — было очень тяжело», — написала она.

Иванченко рассказала о длительной подготовке к выступлению: на протяжении двух недель пыталась глубже раскрыть своего героя и проделала значительную работу, которая, по ее словам, почти каждую секунду обесценивалась. При этом телеведущая подчеркнула: даже в рамках шоу она остается живым человеком и вправе реагировать искренне.

Иванченко также отметила отсутствие обиды на Артемия и дала понять, что не собирается раздувать конфликт.

Однако после выхода выпуска в эфир пользователи в соцсетях начали призывать не просто бойкотировать Лебедева, но и устроить ему физическую взбучку. В поддержку Иванченко выступили многие звезды российского шоу-бизнеса.

Телеведущая Анфиса Чехова негативно высказалась о скандале, который устроил Лебедев. Артистка отметила в соцсети, что мужчина «топил» Иванченко с «внутренним садизмом», пока та не расплакалась, поскольку, выполняя свою работу, не могла прервать съемку.

«С точки зрения психологии это была уже даже не пассивная агрессия, а эмоциональное насилие. Понимая, что ведущая не может прервать съемку, это ее работа и за кадром стоит огромная группа, чье время стоит денег, Артемий с изысканным удовольствием садиста сыпал сарказмом, переходящим в открытые оскорбления!» — отметила Чехова.

После того как Иванченко расплакалась, Лебедев нехотя извинился, напомнила Чехова. Она подчеркнула, что в России артистов могут осудить и за куда меньшие проступки, как это было с ней после случайного некорректного высказывания в адрес бурятских женщин, поэтому «отмена» Лебедева за публичное унижение ведущей была бы справедливым наказанием.

В поддержку Иванченко также высказались исполнители Сергей Лазарев, Анна Седокова и Юля Паршута, телеведущая Ксения Бородина и журналистка Лаура Джугелия.

Чем известна Олеся Иванченко

Олеся Иванченко родилась 25 августа 1995 года в станице Калужская Краснодарского края. Позже она перебралась в сам Краснодар, где поступила в вуз.

Иванченко, будучи студенткой, начала играть в команде КВН — она стала выступать за вуз. Постепенно игроки стали членами телевизионной Премьер-лиги, после юмористка попала в четвертьфинал Международной лиги в Минске и оказалась в финале Центральной Краснодарской лиги.

В 2019 году она также участвовала в команде «Планета Сочи», которая успешно прошла в 1/8 финала. Помимо этого, Олеся засветилась в проекте ТНТ «Игра», а затем в «Концертах», где стала частью знаменитой «Женской сборной».

Кроме того, Олеся принимала участие в «Открытом микрофоне», а также в «Comedy Баттле».

Всеобщей любимицей она стала после запуска астрологического шоу «Натальная карта», которое юмористка ведет вместе с комиком Дмитрием Журавлевым.

Олеся давно увлекается астрологией — почти десять лет, раскладами на картах Таро она начала интересоваться позднее.

«Картами Таро я увлекаюсь, наверное, года два, а с системой „Оракул“ знакома года три-четыре», — рассказала Иванченко в одном из интервью.

Читайте также:

Развод Бондарчука и Андреевой: подробности, что случилось, раздел имущества

Клюев, помощь СВО, смерть мужа: как живет актриса Анна Фроловцева

Уход фигуристов, фермерство, вражда с Ягудиным: как живет Евгений Плющенко