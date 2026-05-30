Агентам ФБР пришлось усмирять русскоговорящего пассажира на борту самолета

Самолет United Airlines с 147 пассажирами на борту экстренно сел в американском штате Висконсин из-за дебоша одного из пассажиров, пишет Telegram-канал SHOT. Со слов очевидцев, мужчина говорил по-русски, кричал и мешал вылету рейса из Чикаго в Миннеаполис.

Очевидцы рассказали, что сначала пассажир отказался занимать место, а после взлета снова вскочил и якобы попытался пройти к кабине пилотов. Экипаж при этом искал среди пассажиров тех, кто понимает русский язык.

По словам свидетелей, на борту находились агенты ФБР, которые скрутили мужчину и надели на него наручники. После экстренной посадки дебошира забрала полиция. В United Airlines подтвердили лишь факт незапланированной посадки из-за «срочной проблемы с пассажиром». Личность и национальность мужчины не раскрывались.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что пассажирам поездов дальнего следования грозит административный штраф за употребление спиртных напитков, а в случае дебоша нарушителя могут высадить без компенсации стоимости билета. По его словам, в судебной практике купе расценивается как общественное место.