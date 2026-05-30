ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 11:25

Агентам ФБР пришлось усмирять русскоговорящего пассажира на борту самолета

В США самолет совершил вынужденную посадку из-за русскоговорящего дебошира

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолет United Airlines с 147 пассажирами на борту экстренно сел в американском штате Висконсин из-за дебоша одного из пассажиров, пишет Telegram-канал SHOT. Со слов очевидцев, мужчина говорил по-русски, кричал и мешал вылету рейса из Чикаго в Миннеаполис.

Очевидцы рассказали, что сначала пассажир отказался занимать место, а после взлета снова вскочил и якобы попытался пройти к кабине пилотов. Экипаж при этом искал среди пассажиров тех, кто понимает русский язык.

По словам свидетелей, на борту находились агенты ФБР, которые скрутили мужчину и надели на него наручники. После экстренной посадки дебошира забрала полиция. В United Airlines подтвердили лишь факт незапланированной посадки из-за «срочной проблемы с пассажиром». Личность и национальность мужчины не раскрывались.

Ранее юрист Михаил Салкин предупредил, что пассажирам поездов дальнего следования грозит административный штраф за употребление спиртных напитков, а в случае дебоша нарушителя могут высадить без компенсации стоимости билета. По его словам, в судебной практике купе расценивается как общественное место.

США
самолеты
ФБР
Чикаго
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.