Юрист ответил, чем может обернуться распитие алкоголя в купе поезда Юрист Салкин: за распитие алкоголя в купе и пьяный дебош могут снять с поезда

Пассажирам поездов дальнего следования грозит административный штраф за употребление спиртных напитков в купе, а в случае дебоша нарушителя могут высадить из состава без компенсации стоимости билета, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, помещение в вагоне приравнивается судами к общественному месту.

За распитие спиртного в купе можно получить штраф. По части 1 статьи 20.20 КоАП РФ за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах гражданину грозит штраф от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей. Несмотря на то, что поезда дальнего следования не поименованы как места, в которых запрещается употребление алкоголя, судебная практика расценивает купе как общественное место. Соответственно, на него распространяется запрет. Если пассажир в состоянии опьянения нарушает общественный порядок и мешает другим, его могут снять с поезда, а стоимость непроследованного участка пути возвращена не будет, — пояснил Салкин.

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что Минтранс России планирует доработать нормативную базу по борьбе с авиадебоширами и увеличить срок запрета на перелеты для нарушителей до трех лет. Также, по его словам, рассматривается возможность обмена черными списками пассажиров между авиакомпаниями.