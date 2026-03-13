Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:47

В России могут увеличить срок бана для авиадебоширов

Минтранс предложил увеличить бан авиадебоширов до трех лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Минтранс России планирует в 2026 году доработать нормативную базу по борьбе с авиадебоширами и увеличить срок запрета на перелеты для нарушителей до трех лет, сообщил в интервью ИС «Вести» министр транспорта РФ Андрей Никитин. Также рассматривается возможность обмена «черными списками» пассажиров между авиакомпаниями.

Мы доработаем нормативную базу в этом году, чтобы, во-первых, авиакомпании могли списками обмениваться между собой. А во-вторых, чтобы срок бана за плохое поведение был не год, а три года, — сказал Никитин.

Закон о так называемых «черных списках» авиадебоширов действует в России с 2018 года. Он позволяет авиакомпаниям включать пассажиров, проявивших деструктивное поведение на борту, в специальный перечень и отказывать им в продаже билетов. В настоящее время срок нахождения в таком списке составляет один год.

Министр отметил, что предлагаемые меры позволят снизить число внеплановых посадок самолетов, которые совершаются из-за нарушений порядка на борту, а также уменьшить стресс для других пассажиров.

Ранее сообщалось, что рейс из Дубая в Москву авиакомпании Flydubai задержали на два часа из-за неадекватного поведения нетрезвой пассажирки, которая требовала алкоголь и нападала на людей. Для ее усмирения на борт пришлось вызвать командира экипажа и полицию. По словам очевидцев, самолет уже был готов к вылету, когда одна из пассажирок начала вести себя агрессивно.

авиадебоширы
авиация
самолеты
Минтранс
Андрей Никитин
