Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву

Рейс из Дубая в Москву авиакомпании Flydubai задержали на два часа из-за неадекватного поведения нетрезвой пассажирки, которая требовала алкоголь и нападала на людей, сообщает Telegram-канал Baza. Для ее усмирения на борт пришлось вызвать командира экипажа и полицию.

По словам очевидцев, самолет уже был готов к вылету, когда одна из пассажирок начала вести себя агрессивно. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нападала на членов экипажа и других пассажиров, требовала алкогольные напитки и даже пыталась вступить в драку. В какой-то момент она принялась приставать к мужчине, который пытался ее успокоить.

Ситуация вынудила экипаж вызвать местную полицию. Правоохранители поднялись на борт, задержали нарушительницу, а сотрудники аэропорта нашли и выгрузили из самолета ее багаж.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов предложил ужесточить ответственность для буйных путешественников, в том числе ограничить им доступ к авиарейсам и поездам на три года. По его словам, из-за дебоширов многие туристы и авиакомпании несут финансовые убытки. Он отметил, что в ООП поступает большое количество жалоб на скандальных пассажиров, которые мешают гражданам спокойно перемещаться по стране.