Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:02

Нетрезвая пассажирка задержала рейс из Дубая в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рейс из Дубая в Москву авиакомпании Flydubai задержали на два часа из-за неадекватного поведения нетрезвой пассажирки, которая требовала алкоголь и нападала на людей, сообщает Telegram-канал Baza. Для ее усмирения на борт пришлось вызвать командира экипажа и полицию.

По словам очевидцев, самолет уже был готов к вылету, когда одна из пассажирок начала вести себя агрессивно. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, нападала на членов экипажа и других пассажиров, требовала алкогольные напитки и даже пыталась вступить в драку. В какой-то момент она принялась приставать к мужчине, который пытался ее успокоить.

Ситуация вынудила экипаж вызвать местную полицию. Правоохранители поднялись на борт, задержали нарушительницу, а сотрудники аэропорта нашли и выгрузили из самолета ее багаж.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов предложил ужесточить ответственность для буйных путешественников, в том числе ограничить им доступ к авиарейсам и поездам на три года. По его словам, из-за дебоширов многие туристы и авиакомпании несут финансовые убытки. Он отметил, что в ООП поступает большое количество жалоб на скандальных пассажиров, которые мешают гражданам спокойно перемещаться по стране.

Дубай
Москва
самолеты
рейсы
дебош
дебоширы
авиадебоширы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.