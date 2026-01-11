Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 23:44

В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты

Росавиация ввела дополнительные запреты на прием и выпуск самолетов в Геленджике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Решение вступает в силу на фоне действующего аэронавигационного предупреждения (NOTAM). Согласно ему, регулярное авиасообщение в Геленджике осуществляется только в дневное время — с 08:30 до 20:00.

Введение дополнительных рамок означает ужесточение существующего режима работы воздушной гавани. Данная мера носит превентивный характер и является стандартной практикой для обеспечения безопасности воздушного движения.

Пассажирам, планирующим вылет или прилет через аэропорт Геленджика, рекомендуется уточнять актуальное расписание и статус рейсов у своих авиакомпаний. Конкретные сроки действия новых мер официально не разглашаются.

Ранее сообщалось, что аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов. Теперь возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам. Диспетчерская вышка была закрыта еще в конце октября. Еще около трех месяцев не будет осуществляться сопровождение и в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства.

аэропорты
Росавиация
Геленджик
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куба выпустила призыв в отношении задержанного восемь дней назад Мадуро
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 января 2026 года
Двух связанных с беспорядками иностранных шпионов арестовали в Иране
Приметы 12 января — Анисья Желудочница: подготовка к Щедровкам и мороз
В Иране объявили трехдневный траур
Захват российского танкера назвали «сигналом» Трампа Путину
В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты
Бригада «Азов» понесла тяжелое поражение в зоне СВО
Протестующие в Иране сожгли десятки машин скорой помощи
Стало известно, сколько попыток контратак в Купянске провалили ВСУ
«Знаем про это все»: Зеленский обратился к Европе с новым требованием
«Нам не место на Украине»: экс-наемник рассказал о нацистах в ВСУ
Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО
В Шереметьево сообщили о решении проблемы с багажом пассажиров
Две российские ракеты превратили в пыль украинский F-16
Умерла одна из самых старых жительниц России
Ozon скрыл ряд ветеринарных препаратов после волны отравлений подростков
В Минэнерго США умолчали о судьбе танкера с иранской нефтью
Число погибших силовиков в Иране увеличилось
Ространснадзор вмешался в скандал с багажом на рейсе Москва — Дубай
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.