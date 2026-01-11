В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты

В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты Росавиация ввела дополнительные запреты на прием и выпуск самолетов в Геленджике

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Решение вступает в силу на фоне действующего аэронавигационного предупреждения (NOTAM). Согласно ему, регулярное авиасообщение в Геленджике осуществляется только в дневное время — с 08:30 до 20:00.

Введение дополнительных рамок означает ужесточение существующего режима работы воздушной гавани. Данная мера носит превентивный характер и является стандартной практикой для обеспечения безопасности воздушного движения.

Пассажирам, планирующим вылет или прилет через аэропорт Геленджика, рекомендуется уточнять актуальное расписание и статус рейсов у своих авиакомпаний. Конкретные сроки действия новых мер официально не разглашаются.

Ранее сообщалось, что аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии будет закрыт как минимум до конца марта из-за отсутствия российских туристов. Теперь возможны лишь разовые рейсы по отдельным заявкам. Диспетчерская вышка была закрыта еще в конце октября. Еще около трех месяцев не будет осуществляться сопровождение и в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства.