Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 01:00

Как быть счастливым несмотря ни на что: топ-10 советов психологов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

20 марта отмечается Международный день счастья. Эту дату учредили, чтобы обратить внимание людей на удовлетворенность жизнью и поддержать их стремление быть счастливыми. NEWS.ru поговорил с психологами и выяснил, можно ли чувствовать себя счастливым в трудные времена и почему и что для этого нужно сделать.

Можно ли быть счастливым, когда все плохо

Быть счастливым можно не только когда все хорошо, но и в трудные времена, удивила корреспондента NEWS.ru клинический психолог Дарья Яушева. По ее мнению, важно каждый день разрешать себе маленькие радости.

«Это буквально „подкармливает“ мозг и гормональную систему, снижает тревогу и дает опору. Это еще и способ сохранить смысл в жизни», — уточнила она.

Психолог отметила, что в сложные времена счастье обретает особую ценность для любого человека, оно помогает почувствовать себя живым. Однако важно, чтобы это чувство было искренним, а не становилось токсичным позитивом, когда люди решают, что они должны быть счастливы во что бы то ни стало, и «натягивают» улыбку, задавливая негативные эмоции.

Психолог Ирина Гуляева в беседе с NEWS.ru отметила, что счастье человека во многом зависит от его внутреннего состояния.

«Если человек находится в гармонии с собой и с миром, он счастлив», — сказала она.

Счастье также зависит от фокуса внимания человека, сообщила NEWS.ru психолог Анастасия Ксенофонтова. По ее словам, если сконцентрироваться на внешних факторах, которые невозможно контролировать, то оставаться в равновесии затруднительно. Но если человек уделяет больше внимания своему внутреннему миру, он может управлять происходящими в нем процессами, что делает его более психологически устойчивым.

«Наша психика и наш мозг работают по принципу доминанты и фокуса. Животные инстинкты и безусловные рефлексы отвечают за выживаемость, а психологические процессы — за наше удовлетворение и довольство жизнью и ее уровнем. Счастье в целом, как я выяснила однажды, проведя небольшое исследование, это в большей степени оценка того, что происходит. Управляя фокусом внимания в разумных пределах, мы управляем и нашими состояниями», — объяснила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Лиана Селютина.

Она подчеркнула, что, даже находясь под бомбежками, в катакомбах или в концлагерях, человек может организовывать свое личное, персональное счастье. Есть рассказы людей, которые через это прошли, и возможность организовать свое собственное счастье, отдельное от внешних событий, зачастую помогло им пройти испытания и выстоять, отметила Селютина.

Советы психологов, как почувствовать себя счастливым

Чтобы стать более счастливым, нужно в первую очередь определить свои ценности и жить в соответствии с ними, предпринимать шаги, которые к ним приближали бы, посоветовала Ксенофонтова. Также стоит обратить внимание на внешний мир, отмечает Ирина Гуляева. Она порекомендовала, например, встать пораньше и встретить рассвет.

«Послушайте, как просыпается природа, как птицы начинают петь, как люди выходят гулять с собаками. Обычно мы в рутине не замечаем таких простых вещей, маркеров жизни», — отметила она.

Дарья Яушева посоветовала переключить внимание на свои потребности и стремиться заботиться об их удовлетворении. Если такой возможности нет, то поможет бережный разговор с самим собой, с вниманием к чувствам, в том числе к недовольству, отметила психолог.

«Помогает благодарность себе и другому, через нее можно ощутить успокоение. Помогает принятие себя и других такими, какие мы есть, неидеальными, но живыми, подлинными», — добавила Яушева.

Она отметила, что счастливыми людей делают простые вещи: например, выпить кофе и насладиться его вкусом, вдохнуть весенний воздух, обнять близкого человека.

Лиана Селютина также посоветовала людям, которые перегружены или переживают сложные события, сфокусироваться на мелких бытовых действиях: разложить вещи по полкам, что-то систематизировать.

«Нужно сделать действие, которое легко привести к позитивному результату. В итоге появляется чувство „я управляю“, это успокаивает», — отметила она.

Также психолог порекомендовала обратить внимание на свое тело и заняться физкультурой, водными процедурами, растяжкой, выполнить дыхательные практики. Это приводит к выработке дофамина — гормона удовлетворения.

«Стоит встречаться с близкими или людьми, которые вдохновляют. В такие моменты вырабатывается окситоцин — еще один гормон, важный для счастья», — добавила Селютина.

Кроме того, она порекомендовала уделять внимание маленьким радостям: посидеть на солнце, сделать что-то своими руками, составить список будущих покупок, что-то отремонтировать или приготовить. А еще, по ее словам, каждому человеку нужно иметь список «Что я люблю делать» из 50 пунктов.

«Важное условие: каждый из этих пунктов можно сделать сегодня, не тратя больше 1000 рублей, а в идеале они все должны быть без траты денег», — резюмировала психолог.

Какая психологическая техника помогает обрести счастье

Яушева предложила специальную технику, которая позволяет почувствовать себя более счастливым. Она называется «Три вопроса для хорошей жизни», ее часто применяют в психотерапии, уточнила она.

«Первый вопрос: „За что я могу быть благодарен сегодня себе?“ Второй: „За что я могу быть благодарен другому и что я сделал или могу сделать, чтобы этого было больше?“ Третий: „Что я приятного сегодня осязал, обонял, слышал, прикасался и видел?“» — рассказала она.

По словам Яушевой, важно каждый день честно отвечать на эти вопросы. Эта техника, отметила психолог, учит замечать позитивные моменты и помогает стремиться сделать жизнь лучше.

Читайте также:

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Как распознать паническую атаку и не поддаться ей: советы психолога

Как правильно выходить из конфликтов с ребенком: советы психологов

счастье
советы
психологи
радость
Максим Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Италии шокировала ЕС солидарностью с Венгрией
Путин обратился к российским мусульманам в праздничный день
Бюджетные путешествия с детьми за границу: миф или реальность
Как быть счастливым несмотря ни на что: топ-10 советов психологов
США уточнили условия по ослаблению санкций против российской нефти
Успешная карьера, крепкий брак, смерти близких: где сейчас Стриженова
Саммит ЕС призвал к мораторию на удары во время войны США и Ирана
Песков раскрыл позицию Кремля по участию в Совете мира
«Очередной нюхач»: Захарова отреагировала на инцидент с украинским ведущим
Что известно о возможном восстановлении ИГ на фоне атак на Иран
Какие знаки зодиака ждут богатство и счастье в 2026-м: прогноз астролога
ФИФА дала ответ по отстранению сборной Израиля от турниров
Что известно о дате заседания по Украине в СБ ООН
Группа «Иванушки International» вынесла вердикт по названию на латинице
«Любовная история»: Каллас провела странную аналогию на тему войны в Иране
Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что ждет Россию в ближайшие 15 лет
Что случилось с людьми при ДТП с машиной скорой помощи в Москве
МИД РФ высказал свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке
Венгрия озвучила условие, при котором поддержит финансирование Украины
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл влияние искусственного интеллекта на социологию
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.