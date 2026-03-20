Как быть счастливым несмотря ни на что: топ-10 советов психологов

Как быть счастливым несмотря ни на что: топ-10 советов психологов

20 марта отмечается Международный день счастья. Эту дату учредили, чтобы обратить внимание людей на удовлетворенность жизнью и поддержать их стремление быть счастливыми. NEWS.ru поговорил с психологами и выяснил, можно ли чувствовать себя счастливым в трудные времена и почему и что для этого нужно сделать.

Можно ли быть счастливым, когда все плохо

Быть счастливым можно не только когда все хорошо, но и в трудные времена, удивила корреспондента NEWS.ru клинический психолог Дарья Яушева. По ее мнению, важно каждый день разрешать себе маленькие радости.

«Это буквально „подкармливает“ мозг и гормональную систему, снижает тревогу и дает опору. Это еще и способ сохранить смысл в жизни», — уточнила она.

Психолог отметила, что в сложные времена счастье обретает особую ценность для любого человека, оно помогает почувствовать себя живым. Однако важно, чтобы это чувство было искренним, а не становилось токсичным позитивом, когда люди решают, что они должны быть счастливы во что бы то ни стало, и «натягивают» улыбку, задавливая негативные эмоции.

Психолог Ирина Гуляева в беседе с NEWS.ru отметила, что счастье человека во многом зависит от его внутреннего состояния.

«Если человек находится в гармонии с собой и с миром, он счастлив», — сказала она.

Счастье также зависит от фокуса внимания человека, сообщила NEWS.ru психолог Анастасия Ксенофонтова. По ее словам, если сконцентрироваться на внешних факторах, которые невозможно контролировать, то оставаться в равновесии затруднительно. Но если человек уделяет больше внимания своему внутреннему миру, он может управлять происходящими в нем процессами, что делает его более психологически устойчивым.

«Наша психика и наш мозг работают по принципу доминанты и фокуса. Животные инстинкты и безусловные рефлексы отвечают за выживаемость, а психологические процессы — за наше удовлетворение и довольство жизнью и ее уровнем. Счастье в целом, как я выяснила однажды, проведя небольшое исследование, это в большей степени оценка того, что происходит. Управляя фокусом внимания в разумных пределах, мы управляем и нашими состояниями», — объяснила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог Лиана Селютина.

Она подчеркнула, что, даже находясь под бомбежками, в катакомбах или в концлагерях, человек может организовывать свое личное, персональное счастье. Есть рассказы людей, которые через это прошли, и возможность организовать свое собственное счастье, отдельное от внешних событий, зачастую помогло им пройти испытания и выстоять, отметила Селютина.

Советы психологов, как почувствовать себя счастливым

Чтобы стать более счастливым, нужно в первую очередь определить свои ценности и жить в соответствии с ними, предпринимать шаги, которые к ним приближали бы, посоветовала Ксенофонтова. Также стоит обратить внимание на внешний мир, отмечает Ирина Гуляева. Она порекомендовала, например, встать пораньше и встретить рассвет.

«Послушайте, как просыпается природа, как птицы начинают петь, как люди выходят гулять с собаками. Обычно мы в рутине не замечаем таких простых вещей, маркеров жизни», — отметила она.

Дарья Яушева посоветовала переключить внимание на свои потребности и стремиться заботиться об их удовлетворении. Если такой возможности нет, то поможет бережный разговор с самим собой, с вниманием к чувствам, в том числе к недовольству, отметила психолог.

«Помогает благодарность себе и другому, через нее можно ощутить успокоение. Помогает принятие себя и других такими, какие мы есть, неидеальными, но живыми, подлинными», — добавила Яушева.

Она отметила, что счастливыми людей делают простые вещи: например, выпить кофе и насладиться его вкусом, вдохнуть весенний воздух, обнять близкого человека.

Лиана Селютина также посоветовала людям, которые перегружены или переживают сложные события, сфокусироваться на мелких бытовых действиях: разложить вещи по полкам, что-то систематизировать.

«Нужно сделать действие, которое легко привести к позитивному результату. В итоге появляется чувство „я управляю“, это успокаивает», — отметила она.

Также психолог порекомендовала обратить внимание на свое тело и заняться физкультурой, водными процедурами, растяжкой, выполнить дыхательные практики. Это приводит к выработке дофамина — гормона удовлетворения.

«Стоит встречаться с близкими или людьми, которые вдохновляют. В такие моменты вырабатывается окситоцин — еще один гормон, важный для счастья», — добавила Селютина.

Кроме того, она порекомендовала уделять внимание маленьким радостям: посидеть на солнце, сделать что-то своими руками, составить список будущих покупок, что-то отремонтировать или приготовить. А еще, по ее словам, каждому человеку нужно иметь список «Что я люблю делать» из 50 пунктов.

«Важное условие: каждый из этих пунктов можно сделать сегодня, не тратя больше 1000 рублей, а в идеале они все должны быть без траты денег», — резюмировала психолог.

Какая психологическая техника помогает обрести счастье

Яушева предложила специальную технику, которая позволяет почувствовать себя более счастливым. Она называется «Три вопроса для хорошей жизни», ее часто применяют в психотерапии, уточнила она.

«Первый вопрос: „За что я могу быть благодарен сегодня себе?“ Второй: „За что я могу быть благодарен другому и что я сделал или могу сделать, чтобы этого было больше?“ Третий: „Что я приятного сегодня осязал, обонял, слышал, прикасался и видел?“» — рассказала она.

По словам Яушевой, важно каждый день честно отвечать на эти вопросы. Эта техника, отметила психолог, учит замечать позитивные моменты и помогает стремиться сделать жизнь лучше.

