Личная жизнь, новые роли, секреты стройности: где сейчас Олеся Судзиловская

Актрисе театра и кино Олесе Судзиловской 20 мая исполняется 52 года. Как прославилась заслуженная артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Судзиловская

Олеся Судзиловская родилась 20 мая 1974 года в Зеленограде. Ее мать была химиком, а отец — инженером. С четырех лет Олеся серьезно занималась художественной гимнастикой, посвятив этому спорту 12 лет. Актриса уверена, что именно гимнастика сформировала ее отношение ко многим вещам. В профессиональном спорте преобладает стремление к максимальным результатам, и каждый должен быть лучшим.

Олеся не стала известной гимнасткой, как планировала. Однажды в школу, где она училась, пришли люди, искавшие подростков для фильма «Посредник». Судзиловскую заметили сразу и пригласили на пробы. Так неожиданно она получила свою первую главную роль. После этого у Олеси появилась мечта стать актрисой. В начале 90-х она переехала в Москву и сразу поступила во МХАТ.

В 1997 году Судзиловская начала работать в театре имени Владимира Маяковского. Зрители полюбили ее за роли в спектаклях «Карамазовы» и «Как вам это полюбится». Но настоящую популярность она обрела после сериалов «Остановка по требованию» и «Мусорщик», где ее партнером стал Алексей Гуськов.

Роль столичной журналистки так впечатлила зрителей, что в прессе сразу появились слухи об их романе. Игра актеров была настолько убедительной, что люди поверили в настоящие чувства. Позже эти домыслы развеяли, объяснив магию сцены высоким мастерством и тем, что актриса на тот момент была сильно влюблена. Пиком ее карьеры стала работа над биографическим фильмом «Орлова и Александров», где она воплотила образ легендарной советской актрисы Любови Орловой.

Как сложилась личная жизнь Судзиловской

Олеся Судзиловская впервые влюбилась, когда ей было 18 лет. О своем первом молодом человеке она предпочитает не распространяться. Известно лишь, что их отношения не выдержали напряжения будней и постоянных ссор, что в итоге привело к разрыву.

Позже в жизни актрисы появился Даниил Спиваковский. Их роман был ярким и многообещающим, возлюбленные понимали друг друга с полуслова. Однако все разрушила работа. Плотный график Олеси не позволял часто видеться, а со стороны Даниила появилась зависть. В тот период Спиваковский не был востребован как актер. Олеся тяжело переживала разрыв, ей даже пришлось обратиться к психологу.

Актриса также имела романтические отношения с одним из самых состоятельных людей России — Сулейманом Керимовым. Однако этот союз оказался недолгим и окутан тайной.

Однажды коллега артистки Гоша Куценко попросил друга встретить Олесю в аэропорту Красноярска. Мужчина решил подшутить и, взяв старую «Волгу», притворился таксистом. Во время поездки Судзиловская была очарована водителем и предложила ему работу в Москве. Актриса была удивлена, когда узнала, что таксист — успешный бизнесмен Сергей Дзебаня.

Романтическая история Олеси и Сергея развивалась стремительно. Вскоре после знакомства они стали жить вместе, а уже в 2009 году сыграли свадьбу. Сейчас у пары двое детей — Артем и Майкл. Олеся не скрывает, что довольна своим браком. Ее супруг позволяет ей сосредоточиться на актерской карьере и не беспокоиться о финансовых вопросах.

Как Судзиловская живет сейчас

Судзиловская продолжает активно сниматься, радуя поклонников новыми ролями. В 2026 году с ее участием ожидается несколько громких премьер. В этом году зрители увидят ее в комедиях «Профессиональный сосед» и «За любовь», а также в драме «Фейерверки днем».

Недавно Судзиловская призналась, что начинает каждый свой день с утренней зарядки. По словам знаменитости, она старается соблюдать режим сна, чтобы выглядеть свежо.

«[Правила красоты] — это обязательная зарядка по утрам и минеральная вода на голодный желудок. Стараюсь также ложиться спать до 11 часов вечера», — отметила Судзиловская.

Артистка подчеркнула, что многие образы для выхода в свет придумывает самостоятельно. По признанию актрисы, иногда они складываются за одну секунду, а иногда на их проработку уходят месяцы.

