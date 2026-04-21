Судзиловская рассказала, что помогает ей поддерживать стройность фигуры

Актриса Олеся Судзиловская в беседе с «Леди Mail» призналась, что начинает каждый свой день с утренней зарядки. По словам 51-летней знаменитости, она старается соблюдать режим сна, чтобы выглядеть свежо.

[Правила красоты] — это обязательная зарядка по утрам и минеральная вода на голодный желудок. Стараюсь также ложиться спать до 11 часов вечера, — отметила Судзиловская.

Артистка подчеркнула, что многие образы для выхода в свет придумывает самостоятельно. По признанию актрисы, иногда они складываются за одну секунду, а иногда на их проработку уходят месяцы.

