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04 июня 2026 в 10:05

Пушилин раскрыл правду об украинских контратаках в ДНР

Пушилин: украинские контратаки в ДНР носили временный характер и уже купированы

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Контратаки украинской армии на линии фронта в Донецкой Народной Республике носят временный характер, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live». По его словам, ему нет смысла даже называть отдельные населенные пункты, так как российские войска уже купировали ситуацию.

На отдельных участках у противника контратаки где-то получаются. Но опять же, есть ротации, есть еще чего-то. Есть объективные причины, когда у противника вся карта боя как на ладони за счет беспилотников. Но опять же, это временный характер имеет. Здесь не хочу даже населенные пункты называть, потому что это уже ситуация купирована, — отметил Пушилин.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что ВСУ не способны проводить масштабные контрнаступательные операции. Он пояснил, что украинские силы продолжают отдельные контратаки только на тактическом уровне.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России обладают на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на масштабную помощь Киеву со стороны коллективного Запада. В Пентагоне отметили, что с февраля 2022 года страны Запада выделили Украине помощь на сумму свыше $325 млрд.

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