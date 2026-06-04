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04 июня 2026 в 09:55

Несколько больниц Кузбасса обыскали после схемы с госзакупками лекарств

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Правоохранительные органы Кузбасса провели обыски в нескольких больницах в рамках дела о взятках при организации тендеров на закупку лекарственных препаратов, передает NGS42 со ссылкой на собственный источник. В ходе следственных действий были задержаны два медицинских работника, отвечавших за закупку медикаментов.

Одна из работниц диспансера, по предварительным данным, подозревается в получении взятки в виде туристической путевки в азиатскую страну за помощь в организации тендера на закупку лекарства для химиотерапии. Источник портала добавил, что женщину планируется отправить под стражу. Также в поле зрения правоохранителей попали другие сотрудники больниц, занимающиеся госзакупками, в том числе из Новокузнецка.

Ранее сообщалось, что главный врач подмосковной психиатрической больницы Алексей Новицкий был арестован по подозрению в получении взяток от родственников пациентов. По версии следствия, он организовал преступную схему вместе с коллегами.

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