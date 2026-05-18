Главврач психбольницы брал взятки от родственников пациентов

18 мая 2026 в 14:01

Главврача подмосковной психбольницы Новицкого арестовали за взятки

Суд отправил под арест главного врача подмосковной психиатрической больницы, уличенного в получении крупных взяток от родственников пациентов, сообщает Telegram-канал «112». По версии следствия, руководитель медицинского учреждения Алексей Новицкий организовал преступную схему вместе с несколькими высокопоставленными коллегами из руководства больницы.

В общей сложности медик успел получить от граждан более 650 тыс. рублей за незаконное содержание людей в стационаре, пишет источник. По информации канала, правоохранительные органы предъявили задержанному официальное обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По решению суда психиатр, руководивший ГБУЗ МО «Психиатрическая больница №5», останется в следственном изоляторе как минимум до 7 июля. Общий стаж арестованного составил 31 год, Новицкий также обладает высшей врачебной категорией.

Ранее суд Оренбургской области вынес приговор экс-министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александру Самбурскому за коррупцию. Чиновник был приговорен к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 28 млн рублей. Как установило следствие, Самбурский вымогал вознаграждение у глав коммерческих организаций, которые подчинялись его министерству.

