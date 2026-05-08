Бывшего высокопоставленного чиновника Оренбуржья посадили за взятки

В Оренбургской области был вынесен приговор бывшему министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Александру Самбурскому за коррупцию, сообщает «АиФ Оренбург». Чиновник приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей.

Как установило следствие, с 2020 по 2024 год Самбурский вымогал вознаграждение у глав коммерческих организаций, которые подчинялись его министерству. Взятки он брал лично, но не деньгами — услугами и имуществом. Так, его родственники бесплатно пользовались автомобилем престижной марки дороже 10 млн рублей. Также чиновник получил от бизнесменов иное имущество примерно на 1 млн рублей. За это Самбурский оказывал предпринимателям общее покровительство.

Ранее стало известно, что зампреда ВЭБ.РФ и члена совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Артема Довлатова отправили под домашний арест. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело связано с событиями 2016 года.