Дело против автора известного мультфильма зарегистрировали в Петербурге

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело против создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает объединенная пресс-служба судов. Художника обвиняют в публичных призывах к деятельности против безопасности государства и в нарушении требований законодательства об иноагентах.

Куваеву вменяют статьи по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, в одной из серий мультфильма демонстрировалась идеологическая ненависть к российской власти и спецоперации, содержались речевые призывы, направленные против безопасности страны.

Кроме того, будучи внесенным в реестр иноагентов, Куваев не предоставил в Минюст отчет об иностранных источниках финансирования и банковских счетах. Расследование продолжается.

Ранее Министерство юстиции России обновило единый реестр иностранных агентов. Согласно обновленным спискам на сайте ведомства, в список были внесены политолог Андрей Никулин, активистка Инна Курочкина и писательница Эльвира Барякина. Они распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях.

