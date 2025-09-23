«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 10:23

Создатель «Масяни» стал фигурантом нового уголовного дела

Против создателя «Масяни» Куваева возбудили дело за нарушение порядка иноагента

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал фигурантом нового уголовного дела о нарушении порядка деятельности иноагента, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, 58-летний мультипликатор за короткий срок получил два административных протокола за непредоставление сведений в уполномоченный орган РФ.

Уроженец Ленинграда Куваев покинул Россию и продолжает выпускать новые серии проекта за пределами страны. В декабре 2023 года его объявили в розыск после выхода эпизода «Масяни», в котором следствие усмотрело признаки призывов к терроризму.

Ранее стало известно, что с комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пытаются взыскать более 500 тысяч рублей за долги по электроэнергии в его подмосковном замке. Иск уже подан в суд. Сам артист, находящийся за границей, не прокомментировал ситуацию. Данных о других возможных долгах не раскрывается.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков предложил создать реестр граждан, поддерживающих иностранных агентов. Инициатива предполагает, что после неоднократных предупреждений в соцсетях лиц, упорно контактирующих с иноагентами, будут вносить в спецперечень, доступный правоохранительным органам. По словам парламентария, это необходимо для противодействия деструктивной деятельности.

