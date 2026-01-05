Атака США на Венесуэлу
В Госдуме прозвучала креативная идея для заброшенных школ

Володин: закрытые сельские школы можно превратить в оздоровительные лагеря

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Закрытые сельские школы можно переоборудовать в детские оздоровительные лагеря с минимальными затратами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во время встречи с преподавателями и администрацией подшефного лагеря «Дугино-Феникс» в Смоленской области он обратил внимание на то, что села отличаются красивой природой и нужной инфраструктурой, передает «Парламентская газета».

Есть запрос на то, чтобы в каждом районе любого субъекта РФ были муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения. Там, где школа закрывается, — в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, — можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь, — сказал он.

Он также предложил создавать оздоровительные учреждения для детей при крупных предприятиях. Кроме того, отдых школьникам нужен не только летом, но и зимой, добавил Володин.

Ранее врач и кандидат медицинских наук Кристина Володина рассказала, что родителям нужно начать заниматься спортом, чтобы показать пример своим детям. Она отметила, что заинтересовать ребенка физической культурой можно с помощью спортивных секций.

