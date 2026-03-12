Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 16:32

В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ

Скульптор Селиванов намерен создать памятник, посвященный женщинам-шахтерам

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Погрузка угля в железнодорожный вагон на шахте «Тулауголь», 1944 год Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Погрузка угля в железнодорожный вагон на шахте «Тулауголь», 1944 год Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
Скульптор Василий Селиванов в беседе с LIFE.ru заявил, что готов создать памятник в честь женщин-шахтеров, которые трудились в годы Великой Отечественной войны. В своей работе он намерен показать сочетание внешней женской хрупкости и внутренней силы.

Я бы действительно сделал памятник с большим удовольствием из глыбы угля, прямо из одной огромной глыбы, из которой выступает фигура женщины, достаточно хрупкой. И главное, что она держит в руке огонь — живое пламя или лампаду как символ тепла, жизни и надежды, — отметил Селиванов.

По его словам, монумент должен появиться в месте, где особенно сильна память о шахтерском труде, например в Кемеровской области или в Донбассе. Подобная идея пришла к скульптору после того, как он ознакомился со специальным проектом от LIFE.ru «Фронт под землей».

Ранее в петербургском саду Милосердия открыли памятник, посвященный всем погибшим от коронавирусной инфекции. Мемориал установили рядом с инфекционной больницей имени Боткина и медицинским университетом имени Мечникова.

