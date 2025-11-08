Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 19:09

Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти

В Омске музей преждевременно заявил о смерти скульптора Костенко

Омский музей «Либеров-центр» Омский музей «Либеров-центр» Фото: Валерий Гашеев/ТАСС

Омский музей «Либеров-центр» опубликовал некролог о скульпторе Викторе Костенко, который затем лично опроверг информацию о своей кончине в комментариях к публикации. Инцидент произошел накануне, когда музей разместил сообщение о смерти 74-летнего художника, упомянув его известные работы — памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» у омского аэропорта.

Слава богу, жив здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе, — написал мастер.

В комментариях под постом студенты скульптора выражали соболезнования. Также подобные сообщения писали и другие жители города.

Ранее на 98-м году жизни умер выдающийся биолог Джеймс Уотсон, один из ученых, открывших структуру молекулы ДНК. Исследователь скончался в хосписе Ист-Нортпорта, расположенном в штате Нью-Йорк, после длительного заболевания. В 1953 году 25-летний Уотсон вместе с коллегой Фрэнсисом Криком совершил фундаментальное научное открытие, определив строение двойной спирали ДНК. За это достижение в 1962 году научному дуэту присудили Нобелевскую премию в категории медицины и физиологии.

