Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти В Омске музей преждевременно заявил о смерти скульптора Костенко

Омский музей «Либеров-центр» опубликовал некролог о скульпторе Викторе Костенко, который затем лично опроверг информацию о своей кончине в комментариях к публикации. Инцидент произошел накануне, когда музей разместил сообщение о смерти 74-летнего художника, упомянув его известные работы — памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» у омского аэропорта.

Слава богу, жив здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе, — написал мастер.

В комментариях под постом студенты скульптора выражали соболезнования. Также подобные сообщения писали и другие жители города.

