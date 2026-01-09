Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 02:54

Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью», передает газета The New York Times. Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.

Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям, — заявил американский лидер.

При этом Трамп выразил мнение, что его администрация соблюдает международное право. Однако напомнил, что сам будет решать, насколько та или иная норма применима к США.

Ранее Трамп сообщил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. При этом каких-либо конкретных сроков он называть не стал. Политик уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу.

До этого представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай выступает против новых санкций в отношении России, предложенных Трампом. Так она прокомментировала слова сенатора Линдси Грэма, который отметил, что президент высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении Москвы.

