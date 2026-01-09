Трамп заявил, что ему не нужно международное право

Президент США Дональд Трамп признал, что его полномочия как главнокомандующего ограничены лишь его «собственной моралью», передает газета The New York Times. Политик отверг значимость международного права и других механизмов сдерживания при использовании военной мощи.
Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям, — заявил американский лидер.
При этом Трамп выразил мнение, что его администрация соблюдает международное право. Однако напомнил, что сам будет решать, насколько та или иная норма применима к США.
Ранее Трамп сообщил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться дольше года. При этом каких-либо конкретных сроков он называть не стал. Политик уточнил, что Вашингтон намерен использовать венесуэльскую нефть, снижать на нее цены и давать деньги Каракасу.
До этого представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что Китай выступает против новых санкций в отношении России, предложенных Трампом. Так она прокомментировала слова сенатора Линдси Грэма, который отметил, что президент высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении рестрикций в отношении Москвы.