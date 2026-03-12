Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 17:24

США подняли вопрос о поставках вооружений Киеву на фоне операции в Иране

Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press
США не сворачивают программу военной помощи Киеву даже в условиях проведения операции против Ирана, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать вооружение Киеву. Прямую трансляцию ведет Defense News.

Я бы сказал, что мы продолжаем поставлять вооружения на Украину. <...> Заверяю вас, что поддержка [Украины в военном плане] сохраняется, — сказал он.

Генерал также отметил, что позже готов более детально обсудить возможное влияние ближневосточного конфликта на логистику поставок Киеву. Он пообещал раскрыть все подробности на закрытой части заседания.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали высказал мнение, что США не смогут провести наземную военную операцию и взять под контроль территорию страны, в том числе остров Харк. По его словам, подобная риторика со стороны Вашингтона направлена лишь на снижение цен на нефть.

В свою очередь востоковед Фархад Ибрагимов считает, что решение о проведении наземной операции в Иране может нанести серьезный ущерб президенту США Дональду Трампу. В частности, главе государства может грозить импичмент.

