Трамп достал антисоветскую методичку Рейгана

Президент США Дональд Трамп назвал Иран империей зла — так же, как в 1983 году американский лидер Рональд Рейган назвал Советский Союз. В соцсети Truth Social глава Белого дома написал, что Тегеран якобы уничтожит Ближний Восток и весь мир, если Соединенные Штаты не помешают ему.

Гораздо больший интерес и важность для меня, как для президента, представляет предотвращение появления ядерного оружия у Империи зла, Ирана, и предотвращение уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться! — написал Трамп.

Вместе с тем американский лидер заявил, что США якобы являются крупнейшим производителем нефти в мире, поэтому Вашингтон лишь зарабатывает на ее высокой стоимости. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент вопрос Ирана является для него более важным, чем цены на энергоресурсы.

До этого Трамп заявлял, что в результате американской военной операции Иран подвергся беспрецедентному удару. В беседе с журналистами он пояснил, что с таким не сталкивалась ни одна страна.