«Цены растут, мы зарабатываем»: Трамп сделал неожиданное заявление об Иране

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США якобы являются крупнейшим производителем нефти в мире, поэтому Вашингтон лишь зарабатывает на ее высокой стоимости. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент вопрос Ирана является для него более важным, чем цены на энергоресурсы.

На сегодняшний день Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти в мире, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег. <…> Больший интерес и важность для меня <…> представляет предотвращение появления ядерного оружия у <…> Ирана, уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира, — написал Трамп.

Однако заявления Трампа контрастируют с сообщениями Министерства энергетики США. Ранее в ведомстве заявили, что правительство высвобождает 172 млн баррелей нефти из стратегического запаса на фоне роста цен на топливо в стране. Сейчас в стратегическом резерве США находится около 415 млн баррелей нефти при общей разрешенной емкости 714 млн.