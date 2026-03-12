США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса

Администрация США объявила о масштабном вбросе нефти на рынок. Министерство энергетики сообщило, что в течение 120 дней из стратегического резерва будет высвобождено 172 млн баррелей.

Поставки начнутся со следующей недели. Восполнить запасы планируется в течение года на 200 млн баррелей. Сейчас в стратегическом резерве США находится около 415 млн баррелей нефти при общей разрешенной емкости 714 млн. Высвобождение такого объема призвано стабилизировать цены на топливо на фоне энергетического кризиса и перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.

США и их союзники неоднократно прибегали к подобным мерам для сдерживания роста цен. В частности, в 2022 году администрация экс-президента Джо Байдена уже высвобождала рекордные объемы нефти. Нынешнее решение может временно охладить рынок, однако долгосрочный эффект будет зависеть от геополитической ситуации.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение сохранить санкции против России, несмотря на сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров. По словам французского президента Эммануэля Макрона, текущие проблемы с нефтяными поставками не являются основанием для отмены ограничений.