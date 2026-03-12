Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 02:38

США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса

Минэнерго: США высвободят 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация США объявила о масштабном вбросе нефти на рынок. Министерство энергетики сообщило, что в течение 120 дней из стратегического резерва будет высвобождено 172 млн баррелей.

Поставки начнутся со следующей недели. Восполнить запасы планируется в течение года на 200 млн баррелей. Сейчас в стратегическом резерве США находится около 415 млн баррелей нефти при общей разрешенной емкости 714 млн. Высвобождение такого объема призвано стабилизировать цены на топливо на фоне энергетического кризиса и перебоев с поставками из-за конфликта на Ближнем Востоке.

США и их союзники неоднократно прибегали к подобным мерам для сдерживания роста цен. В частности, в 2022 году администрация экс-президента Джо Байдена уже высвобождала рекордные объемы нефти. Нынешнее решение может временно охладить рынок, однако долгосрочный эффект будет зависеть от геополитической ситуации.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли решение сохранить санкции против России, несмотря на сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров. По словам французского президента Эммануэля Макрона, текущие проблемы с нефтяными поставками не являются основанием для отмены ограничений.

нефть
резервы
США
кризис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава немецкого концерна предупредил об острой нехватке снарядов в Европе
«Им плевать»: Мирошник обличил Украину на примере ударов по России
Стала известна продолжительность новогодних каникул в 2027 году
Атаки на танкеры у Ирака унесли жизнь одного человека
«Провал в Иране»: в США назвали причину звонка Трампа Путину
Названа точная дата наступления астрономической весны в 2026 году
Все ненавидят фон дер Ляйен: как глава ЕК настроила против себя Европу
Обвинения в абьюзе, инвалидность, конфликт с Первым каналом: Чумакову — 45
Трамп похвастался, что сам выбирал название для операции против Ирана
«Шансы нулевые»: спасатели продолжат поиски пропавших в Звенигороде детей
«Мы еще не закончили»: Трамп раскрыл планы на операцию в Иране
США достанут «запасную» нефть на фоне энергокризиса
Песков раскрыл условия, при которых Telegram избежит блокировки в РФ
Иранский дрон врезался в жилую многоэтажку в Дубае
Озвучена новая сумма средней зарплаты в России
Украинский борец демонстративно отвернулся от флага России на ЧЕ
Защита питомцев от клещей: что важно знать каждому владельцу собак и кошек
Иран расчехлил «ракету-монстра»: прилеты по всему Израилю, что будет дальше
Третий нефтяной танкер пал жертвой войны у берегов Ирака
В Киеве началась истерика из-за одного решения Венгрии
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.