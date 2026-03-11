В ЦБ рассказали, где на самом деле хранится золотой запас России

В ЦБ рассказали, где на самом деле хранится золотой запас России Представитель ЦБ по ЦФО Марданов: весь золотой запас РФ хранится внутри страны

Золотовалютные резервы России находятся на территории страны, а данные о перемещении запасов являются слухами, заявил в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. Он отметил, что резервы выросли до рекордных $326,5 млрд благодаря взлету цен на золото, хотя физический объем металла в хранилищах незначительно сократился.

Рекордный рост стоимости золотых резервов в 2025-м связан исключительно с динамикой мировых цен на золото. Физический же объем запасов оставался практически стабильным. <...> Все золото международных резервов хранится в хранилищах ЦБ на территории России, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ уточнил, что незначительные колебания физического объема связаны с плановыми операциями ЦБ на внутреннем рынке. Доля золота в структуре резервов в настоящее время превышает 43%. Детальная информация о географии размещения других компонентов ЗВР не раскрывается в целях финансовой безопасности, отметил Марданов.

Ранее сообщалось, что доля золотых резервов России упала впервые с июня 2025 года — до 47,5% ($384 млрд). Вложения в драгоценный металл в феврале уменьшились на 4,6%.

В результате доля золота в российских активах сократилась до 47,5% против 48,3% месяцем ранее: тогда показатель достиг максимума с января 1995 года. При этом максимальная доля золота в резервах была 1 января 1993 года — 56,9%. Минимальный показатель наблюдался в июне 2007 года и составлял всего 2,1%.