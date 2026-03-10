Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:22

«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде

Тренер Ворончихиной заявил, что ждет еще медалей от подопечной на Паралимпиаде

Варвара Ворончихина Варвара Ворончихина Фото: Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина своим трудом заслужила золото Паралимпиады-2026, заявил NEWS.ru ее тренер Юрий Пешков. Он признался, что испытал восторг, когда спортсменка стала первой. По мнению наставника, Ворончихина способна выиграть еще одну медаль.

Как только Варвара завоевала золото, испытал восторг. Я очень рад за нее. Любой тренер на моем месте радовался бы золоту Паралимпиады. Варя — упертая и целеустремленная с самого детства. Она долго шла к золоту и заслужила его. Молодец! — сказал Пешков.

Он напомнил, что Ворончихина также выступит в слаломе и гигантском слаломе. По мнению тренера, его подопечная способна победить и в этих дисциплинах.

Еще будет слалом и гигантский слалом. Я жду еще медали. Я пока не успокоился. Эта девчонка может, — добавил Пешков.

Ранее стало известно, что золото Ворончихиной стало первым для России во время Паралимпиады-2026. Спортсменка стала лучшей в дисциплине «супергигант». Спортсменка преодолела трассу за 1 минуту 15,60 секунды.

Ворончихина разрыдалась после того, как завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии. Сразу после объявления победы она обратилась к матери.

Кирилл Николаев
К. Николаев
