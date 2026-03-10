Казахстан решил ввести «зеркальные» пошлины против России Казахстан повысит утильсбор на автомобили из России

Казахстан планирует повысить утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, чтобы защитить отечественных производителей, сообщил на брифинге министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Мера станет ответом на аналогичные действия Москвы, передает «Интерфакс».

Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Это необходимо для защиты отечественного автопрома, — сказал Нагаспаев.

Министр напомнил, что Россия значительно увеличила утилизационный сбор для казахстанских автомобилей. Кроме того, по его словам, ставка будет расти ежегодно по прогрессивной шкале.

Сам проект приказа министерств промышленности и экологии еще не подписан. Однако резкого роста цен на авто в Казахстане после его принятия не ожидается, так как из России ввозится не так много машин.

Документ предусматривает применение коэффициента два к ставке сбора для автомобилей и сельхозтехники из России и Белоруссии. Это сделано для устранения регуляторных дисбалансов в ЕАЭС.

