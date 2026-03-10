Казахстан решил ввести «зеркальные» пошлины против России

Казахстан планирует повысить утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, чтобы защитить отечественных производителей, сообщил на брифинге министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Мера станет ответом на аналогичные действия Москвы, передает «Интерфакс».
Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Это необходимо для защиты отечественного автопрома, — сказал Нагаспаев.
Министр напомнил, что Россия значительно увеличила утилизационный сбор для казахстанских автомобилей. Кроме того, по его словам, ставка будет расти ежегодно по прогрессивной шкале.
Сам проект приказа министерств промышленности и экологии еще не подписан. Однако резкого роста цен на авто в Казахстане после его принятия не ожидается, так как из России ввозится не так много машин.
Документ предусматривает применение коэффициента два к ставке сбора для автомобилей и сельхозтехники из России и Белоруссии. Это сделано для устранения регуляторных дисбалансов в ЕАЭС.
Ранее посольство России в Казахстане уведомило Астану об отсутствии в российском законодательстве «листков убытия», которые теперь требуются для получения иностранцами ВНЖ. Дипломаты пояснили, что проблема возникла из-за нового порядка выдачи госуслуг, вступившего в силу в январе 2026 года, который обязал соискателей предоставлять несуществующий в РФ документ.