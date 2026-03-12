Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив В США заявили о неготовности сопровождать суда в Ормузском проливе

Военные США пока не готовы к сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив, заявил в эфире CNBC министр энергетики страны Крис Райт. Он отметил, что основное внимание Вашингтона сейчас направлено на ослабление наступательного потенциала Ирана.

Мы просто не готовы сейчас к этому. Мы сосредоточены на уничтожении наступательного потенциала Ирана его производственных мощностей, которые подпитывают его наступательный потенциал, — сказал Райт.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по судну Safe Sia, следовавшему под флагом Маршалловых островов. Представители Корпуса стражей исламской революции подчеркнули, что все суда должны соблюдать предписания Тегерана. Игнорирование предупреждений может привести к обстрелу.

До этого КСИР взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджайра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминались объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.