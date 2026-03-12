Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России

Хуснуллин: почти 30% предприятий ЖКХ в России работают в убыток

Марат Хуснуллин Марат Хуснуллин Фото: Елена Игнатьева/Росконгресс
Почти треть компаний ЖКХ в России работает в убыток, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на пленарном заседании форума «Единой России» «Есть результат!». Он отметил старение коммунальной инфраструктуры. Трансляция ведется ВК.

Нам нужно выверить тарифную политику. У нас около 30% предприятий в ЖКХ являются убыточными, — сказал он.

Ранее первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что с приходом тепла квитанции за коммунальные услуги станут легче для части россиян. Платежи за ЖКХ снизятся у граждан, которые оплачивают отопление по счетчикам, а также у жителей регионов, где плату берут только в отопительный сезон.

Тем временем эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что россияне, у которых в февральских квитанциях за ЖКУ по-прежнему указан срок оплаты до 10 марта, могут оплатить их до 15 марта. Он подчеркнул, что с 1 марта вступили в силу новые правила, когда платежные документы должны приходить до 5-го числа, а оплачивать услуги за прошлый месяц теперь нужно не позднее 15-го числа.

Хуснуллин обнародовал критические цифры по ЖКХ в России
