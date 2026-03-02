Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 17:18

Жители Подольска рассказали каким был погибший в сугробе мальчик

Соседка Елена: умерший под завалами снега ребенок был добрым и вежливым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Одиннадцатилетний мальчик Дима, которого в Подольске коммунальщики засыпали во время уборки территории, был добрым и вежливым, рассказала NEWS.ru соседка Елена. По ее словам, он — единственный ребенок у своих родителей.

Димочка был очень добрым, вежливым ребенком. Мои дети с ним дружили. Он — единственный сын любящих родителей. Когда он пропал, мы переживали всей семьей, — рассказала Елена.

По словам женщины, далеко от дома их дети никогда не уходили, когда играли вместе. Летом качались на качелях, играли в салочки и прятки. Зимой — катались на ватрушках с горки.

По ее словам, Дима учился в четвертом классе, занимался спортом, играл в шахматы. Какое-то время назад вместе с родителями он переехал из Екатеринбурга. Спортивная школа, где мальчик занимался карате, открыла сбор денежных средств, чтобы помочь семье организовать прощание, перелет в родной город и похороны. К ним присоединилось Георгиевское сестричество милосердия.

Это огромная потеря. Очень жалко родителей Димы, и самого его тоже. Я до сих пор не могу принять его смерть. А еще я думаю, что водитель трактора сразу поседел, как узнал о случившемся. Надеюсь, что виновного ждет справедливый суд. На место трагедии люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки. Ими уже все завалено. Пусть как можно больше людей помолятся с нами за душу этого светлого ребенка, — сообщила собеседница.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры, на которых видно, как снегоуборочная машина засыпала сугроб с ребенком в Подольске. Мальчик вырыл тоннель и играл в нем, а водитель техники не заметил, что внутри кто-то находится. На записи видно, как машина, предназначенная для уборки снега с дорог, подъезжает к возвышенности. Далее огромный ковш высыпает содержимое.

