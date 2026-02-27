Главу Бодайбо Ботвина задержали после коммунального ЧП

Правоохранительные органы задержали главу Бодайбинского городского поселения в Приангарье Алексея Ботвина, передает IRK.ru со ссылкой на свой источник. Официальной информации о причинах задержания нет. Издание утверждает, что возможной причиной стало уголовное дело, которое было возбуждено после крупной коммунальной аварии.

Ранее мэр Бодайбо и одноименного района Евгений Юмашев заявил, что никто из жителей города не захотел помочь землякам, оставшимся без отопления из-за крупной коммунальной аварии. По его словам, некоторые арендодатели, наоборот, резко подняли цены.

Тем временем президент России Владимир Путин поручил Минэнерго и региональным властям завершить восстановление тепловых и электрических сетей не позднее марта 2026 года. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

Накануне не менее 75 домов остались без горячей воды и отопления в Ижевске. Кроме того, ситуация затронула 19 соцобъектов и шесть организаций. Отключения коснулись зданий на улицах 40 лет Победы, Авиационная, Ильфата Закирова, Камбарская, Курортная, Ленина.