Названы главные препятствия на пути к освоению английского

Снижение концентрации внимания и ожидание быстрых результатов нередко мешают людям в освоении английского языка, заявила «Вечерней Москве» преподаватель Анна Мурзюкова. По ее словам, проблема далеко не всегда заключается в возрастных особенностях, неподходящих методиках или отсутствии языковой среды.

Ускорение темпа жизни и увеличение количества поступающей к нам со всех сторон информации влияют на нашу способность усвоения новых знаний. Наша пропускная способность снижается, концентрация притупляется, становится практически невозможно удерживать внимание в течение достаточно долгого времени. В наших реалиях приоритетов может быть несколько, и надо всем уделить пусть не 100%, но часть своего внимания, — объяснила Мурзюкова.

Она отметила, что ожидание быстрых результатов часто приводит к разочарованию и снижает мотивацию человека. Эксперт напомнила, что изучение языков требует времени и дисциплины. Наконец, по ее мнению, сравнение своих успехов с чужими также может мешать в достижении чего-либо. Преподаватель призвала не забывать хвалить себя и гордиться даже своим небольшим прогрессом.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что женское достигаторство может разрушить отношения в семье. Он отметил, что одержимость успехом далеко не всегда приносит финансовое благополучие и тем более счастье.