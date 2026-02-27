Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 11:18

Названы главные препятствия на пути к освоению английского

Преподаватель Мурзюкова: снижение концентрации внимания мешает в изучении языков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Снижение концентрации внимания и ожидание быстрых результатов нередко мешают людям в освоении английского языка, заявила «Вечерней Москве» преподаватель Анна Мурзюкова. По ее словам, проблема далеко не всегда заключается в возрастных особенностях, неподходящих методиках или отсутствии языковой среды.

Ускорение темпа жизни и увеличение количества поступающей к нам со всех сторон информации влияют на нашу способность усвоения новых знаний. Наша пропускная способность снижается, концентрация притупляется, становится практически невозможно удерживать внимание в течение достаточно долгого времени. В наших реалиях приоритетов может быть несколько, и надо всем уделить пусть не 100%, но часть своего внимания, — объяснила Мурзюкова.

Она отметила, что ожидание быстрых результатов часто приводит к разочарованию и снижает мотивацию человека. Эксперт напомнила, что изучение языков требует времени и дисциплины. Наконец, по ее мнению, сравнение своих успехов с чужими также может мешать в достижении чего-либо. Преподаватель призвала не забывать хвалить себя и гордиться даже своим небольшим прогрессом.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что женское достигаторство может разрушить отношения в семье. Он отметил, что одержимость успехом далеко не всегда приносит финансовое благополучие и тем более счастье.

образование
общество
преподаватели
языки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Жена президента США впервые в истории возглавит СБ ООН
Афганистан нанес удары по целям в Пакистане
Дом через ощущения: как текстиль и ароматы работают вместе
ЦБ заблокировал оферту по акциям ПИК
Названы главные препятствия на пути к освоению английского
Школьница выпала с балкона 20-го этажа
Ульяновские силовики разгромили антироссийскую секту
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.