Политолог ответил, начнут ли Афганистан с Пакистаном полномасштабную войну Политолог Светов усомнился в начале войны между Афганистаном и Пакистаном

Полномасштабное военное столкновение между Афганистаном и Пакистаном представляется маловероятным, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Однако, по его словам, не исключено, что стороны конфликта продолжат обмениваться ударами.

Думаю, что конфликт [между Афганистаном и Пакистаном] будет продолжаться. По сути, он начался более полувека назад. Границы в том регионе не очень четко определены: племена живут по ту и по другую сторону, ходят туда, куда они хотят. Я не уверен, что начнется полномасштабная война. Все-таки афганцы прекрасно понимают, что Пакистан — ядерное государство. Но какие-то обмены ударами, военные операции продолжатся, — высказался Светов.

Он пояснил, что в прошлом выходцы из Афганистана играли важную роль в Индостане, контролируя значительные территории и занимая ключевые позиции. Однако, по словам политолога, после Второй мировой войны на полуострове произошли значительные изменения, вызвав территориальные споры между странами.

Сейчас к власти в Афганистане пришли талибы и не хотят никому подчиняться. Они не для того выгоняли американцев, чтобы потом ими начали командовать пакистанцы. А у Пакистана осталось отношение к Афганистану то ли как к сателлиту, то ли как к подчиненным, которым можно указывать. Афганцам это не нравится, они народ свободолюбивый, хотят сами решать все эти вопросы. Это напряжение повлияло на многие аспекты во взаимоотношениях стран, которое со временем все нарастало, — добавил Светов.

Конфликт, по его мнению, будет продолжаться, поскольку Пакистан не откажется от стремления оказывать влияние на Афганистан. Кроме того, указал политолог, существуют и другие силы, заинтересованные в формировании истории пакистанцев, что приводит к периодическим вспышкам борьбы и последующим периодам затишья.

Ранее сообщалось, что ВВС Афганистана атаковали военные объекты в Пакистане. Удары были нанесены по целям в Наушере, Джамруде и Фейсалабаде.