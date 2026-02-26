Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 21:55

«Как наши деды и прадеды»: Сикорский призвал поляков готовиться к войне

Сикорский призвал поляков готовиться к войне масштаба, как у дедов и прадедов

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал поляков готовиться к конфликту, сопоставимому по масштабам с войнами, которые пережили их деды и прадеды. По его словам, текущая ситуация в Европе вынуждает Варшаву укреплять оборонную готовность.

Глава польской дипломатии также указал на важность развития союзнических отношений. Ключевое значение для безопасности республики, по его мнению, имеет исход конфликта вокруг Украины.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: в республике решено значительно увеличить численность армии в ближайшие несколько лет. По его словам, в планах поднять ее до 500 тыс. солдат и офицеров. На сегодняшний день численность польской армии составляет 218 тыс. человек.

До этого Польша развернула 16-й разведывательный батальон в 85 километрах от границ России и Белоруссии. Подразделение разместилось в селе Конечки рядом с городом Элк Варминско-Мазурского воеводства. Вскоре президент России Владимир Путин поручил начать укреплять государственную границу.

Кроме того, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что в Финляндии регулярно фиксируются пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль российских границ. По его словам, финское небо «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Польша
Радослав Сикорский
войны
предки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
Легендарный вратарь оценил выступления Сафонова в «ПСЖ»
В одном российском регионе введут материнский капитал для студентов
СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске
МФО не дают денег до зарплаты? 5 способов не уйти к черным кредиторам
Тренер «Балтики» рассказал, сколько футболистов могли покинуть клуб зимой
Пассажир симулировал приступ на борту самолета ради отсрочки ареста
В США прокомментировали стремительное развитие российской ПВО
ПВО вновь сработала над Москвой
Зрители платят, критики ворчат: за что разнесли «Сказку о царе Салтане»
В РПЦ захотели обсудить введение нового выходного дня
Сотрудник УМВД пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
Роскомнадзор прокомментировал информацию о блокировке Telegram
«Как наши деды и прадеды»: Сикорский призвал поляков готовиться к войне
Раскрыта сумма чистого убытка ММК за 2025 год
Афганистан ответил на бомбардировки Пакистана
МВД завело дела против нескольких продажных футбольных судей
Спецпосланник Трампа покинул место переговоров в Женеве
Женатый молдаванин жестоко зарезал студентку в Москве: что известно, мотив
Захарова уличила канцлера ФРГ в цитировании кумиров Геббельса
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.