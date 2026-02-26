«Как наши деды и прадеды»: Сикорский призвал поляков готовиться к войне

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал поляков готовиться к конфликту, сопоставимому по масштабам с войнами, которые пережили их деды и прадеды. По его словам, текущая ситуация в Европе вынуждает Варшаву укреплять оборонную готовность.

Глава польской дипломатии также указал на важность развития союзнических отношений. Ключевое значение для безопасности республики, по его мнению, имеет исход конфликта вокруг Украины.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: в республике решено значительно увеличить численность армии в ближайшие несколько лет. По его словам, в планах поднять ее до 500 тыс. солдат и офицеров. На сегодняшний день численность польской армии составляет 218 тыс. человек.

До этого Польша развернула 16-й разведывательный батальон в 85 километрах от границ России и Белоруссии. Подразделение разместилось в селе Конечки рядом с городом Элк Варминско-Мазурского воеводства. Вскоре президент России Владимир Путин поручил начать укреплять государственную границу.

Кроме того, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что в Финляндии регулярно фиксируются пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль российских границ. По его словам, финское небо «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.