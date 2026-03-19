Спасатель рассказал, как действовать во время внезапного наводнения Спасатель Щетинин: при внезапном наводнении нужно позвонить в экстренные службы

Жителям населенных пунктов при наводнении следует сразу обратиться в экстренные службы, а также подняться на второй этаж, заявил «Радио 1» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Он посоветовал заранее готовиться к весеннему половодью.

Надо подняться на второй этаж. Если вы знаете, что у соседей есть больные или маломобильные люди, и вы в состоянии помочь, поднимите их тоже. В случае экстренной необходимости поднимайтесь на крышу. Там обозначьте себя, например какой-нибудь яркой тряпкой, и ждите помощи. Думаю, что до этого не дойдет, но на всякий случай мы должны знать, как нужно действовать, — посоветовал Щетинин.

Владельцам дач, расположенных в низине или рядом с водоемами, следует на время поднять мебель, электронную и бытовую технику на второй этаж. Кроме того, рекомендуется отключить все электрические и газовые приборы. Сельскохозяйственных животных лучше вывести на более высокое место, заключил спасатель.

Ранее сильное весеннее половодье ожидается как минимум в 16 российских регионах. Еще в 20 субъектах есть риск невысокого превышения уровня талой воды. Серьезный паводок возможен в Центральном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.