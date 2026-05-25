Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых

Поисковые отряды, краевые спасатели и представители СК возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. По ее словам, которые приводит РИА Новости, началось обследование ранее не изученных из-за снега участков в районе Кутурчина Манско-Уярского округа.

Отрабатываем приоритетные направления — те, которые мы не могли обследовать зимой из-за большого количества снега. Сейчас в некоторых местах снег растаял, но в некоторых все еще остается довольно глубоким, выше человеческого роста, — сказала собеседница агентства.

Активная фаза поисков пропавшей семьи продолжалась с конца сентября 2025 года до появления устойчивого снежного покрова. 23 мая краевые спасатели вновь отправились на место пропажи — в район Кутурчина Манско-Уярского округа. В поисках участвуют пять человек и четыре единицы техники. 24 мая к операции присоединились представители Следственного комитета и отряд «ЛизаАлерт».

Ранее криминалист Михаил Игнатов сообщил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.