На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты Польские поисковики сделали первые находки на месте Волынской резни в селе Углы

Поисковики из Польши нашли первые свидетельства Волынской резни в украинском селе Углы, сообщила радиостанция RMF FM. Раскопки начались несколько дней назад.

Уже обнаружены первые находки. Поисковики нашли, в частности, фрагменты керамики, пуговицы и другие предметы, которые могут свидетельствовать о том, что в этом месте находилось захоронение, — уточнили журналисты.

Исследователи изучают бывшее протестантское кладбище. По сообщениям очевидцев, на его месте может находиться братская могила жертв украинских националистов, датированная 1943 годом. Ученые проводят разведку, чтобы точно определить место захоронения. Затем они намерены эксгумировать останки.

