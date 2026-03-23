Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 18:57

На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты

Польские поисковики сделали первые находки на месте Волынской резни в селе Углы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Поисковики из Польши нашли первые свидетельства Волынской резни в украинском селе Углы, сообщила радиостанция RMF FM. Раскопки начались несколько дней назад.

Уже обнаружены первые находки. Поисковики нашли, в частности, фрагменты керамики, пуговицы и другие предметы, которые могут свидетельствовать о том, что в этом месте находилось захоронение, — уточнили журналисты.

Исследователи изучают бывшее протестантское кладбище. По сообщениям очевидцев, на его месте может находиться братская могила жертв украинских националистов, датированная 1943 годом. Ученые проводят разведку, чтобы точно определить место захоронения. Затем они намерены эксгумировать останки.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украине развернулась «афера тысячелетия». По ее словам, представители Православной церкви Украины (ПЦУ) занимаются контрабандой культурных ценностей за рубеж. Дипломат уточнила, что сначала ценности попадают в Польшу, а оттуда их развозят по всем странам Евросоюза. При этом часто используется схема «временной передачи» икон и украшений.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.