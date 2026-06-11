Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает

Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает

На Петербургском международном экономическом форуме 3 июня 2026 года АвтоВАЗ представил обновленную Lada Niva Legend. И это самый масштабный рестайлинг легендарного внедорожника за последние десятилетие: новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальная подушка безопасности, переработанный салон. Что именно изменилось и почему «Нива» стала лучше — в материале NEWS.ru.

Легенда, которая не устаревает

Трехдверная Lada Niva выпускается с 1977 года. За почти полвека автомобиль сменил несколько имен, но его суть осталась прежней: постоянный полный привод, несущий кузов, понижающая передача, высокий дорожный просвет.

Несмотря на свою древнюю конструкцию Lada Niva Legend продолжает пользоваться спросом — модель стабильно входит в топ-10 по продажам (например, по итогам первых пяти месяцев 2026 года ее покупают чаще, чем новую Lada Iskra).

Конечно, во многом интерес к «Ниве» объясняется ее ценой — сейчас это самый доступный полноприводный автомобиль на рынке, который можно купить за 1 099 000 руб. Однако не только невысокая стоимость определяет спрос — «Нива» в последние годы стала модным автомобилем и среди городской молодежи, ее часто покупают «под проекты» (то есть сразу же тюнингуют и переделывают).

АвтоВАЗ недавно даже начал выпускать спортивную версию «Нивы», которая получила имя Lada Niva Sport. У такой машины 122‑сильный 1,6‑литровый мотор, усиленная трансмиссия, дисковые тормоза по кругу, доработанная подвеска и салон с современными креслами.

Фото: Фото пресс-служба АО «АВТОВАЗ»

Первое изменение: новый двигатель

Самым слабым местом старой «Нивы» был двигатель — мотора объемом 1,7 л и мощностью 83 л. с. явно не хватало автомобилю, особенно если на нем нужно было ехать по скоростным шоссе. И когда в Тольятти решили модернизировать Niva Legend, то первым делом инженеры начали работу над новым мотором.

В итоге Lada Niva Legend получила 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель, который в прошлом году начали ставить под капот пятидверной Niva Travel. Его мощностью 90 л. с. Прибавка в «лошадях» получилась скромная, но гораздо важнее рост максимального крутящего момента. Он увеличился со 129 до 153 Нм, а 80% тяги доступны уже с 1000 об/мин.

На практике это означает, что внедорожник лучше едет на малых оборотах (например, при движении по бездорожью), спокойнее трогается с места, машина проще заезжает на подъем.

Еще один плюс: новый двигатель экономичнее предшественника. В зависимости от режима движения расход топлива снижается до 30%.

Второе изменение: новая трансмиссия

Новый мотор потребовал изменений и в трансмиссии. Раздаточная коробка получила третью опору — это снижает вибрацию. А главное, что вместо двухрычажного управления «раздаткой» появилось однорычажное. А сам рычаг КПП сместился ближе к водителю и получил кулису.

Третье изменение: подвеска и тормоза

Еще была модернизирована передняя подвеска: стабилизатор поперечной устойчивости перенесли вперед, что улучшило управляемость и плавность хода.

А на передней оси появились вентилируемые тормозные диски — как у «Весты» (прежде у «Нивы» с обычными дисками при интенсивном замедлении тормоза иногда перегревались).

Четвертое изменение: оцинкованный кузов

Коррозия всегда была ахиллесовой пятой «Нивы»: без дополнительной защиты «Нива» довольно быстро начинала ржаветь. Но у обновленной машины капот, крыша, передняя панель, задняя дверь и задний фартук будут штамповать из двусторонней оцинкованной стали.

Фото: Фото пресс-служба АО «АВТОВАЗ»

Пятое изменение: один ключ, новый руль и подушка

Изменения в интерьере для многих владельцев окажутся не менее важными, чем технические доработки. Главная новость — «Нива» получила руль от Lada Granta с водительской подушкой безопасности.

Это звучит как норма для любого современного автомобиля, но для «Нивы» — это историческое событие. Почти полвека трехдверка обходилась без фронтального «эйрбэга». Правда, под капотом внедорожника по-прежнему установлено тяжелое запасное колесо. И при сильном лобовом ударе водитель все равно остается в зоне повышенного риска. Но шаг вперед очевиден.

А еще замок зажигания переехал с левой стороны на правую — как у большинства современных машин. Казалось бы, мелочь. Но для человека, пересевшего с иномарки на «Ниву», это было постоянным неудобством.

Плюс устранено еще одно неудобство, которое раздражало многих владельцев Niva Legend: вместо двух разных ключей, наконец-то, будет один. И для зажигания, и для дверей.

Ну и еще из важного: медиасистема получила экран с сенсорным управлением, а у системы кондиционирования появился салонный фильтр.

Что не поменяли

А вот внешность «Нивы» менять практически не стали. Но модернизированные машины можно будет узнать по накладке на капоте, которую взяли от версии Niva Sport. А еще в богатых комплектациях появятся хромированные пятиспицевые диски диаметром 16 дюймов.

Не стали менять и кресла, дверные карты, педальный узел… В целом эргономика «Нивы» осталась такой же.

Фото: Фото пресс-служба АО «АВТОВАЗ»

Когда появится в продаже и сколько будет стоить

Выпуск обновленных Niva Legend начнется уже в июне этого года, а в продажу машины поступят ближе к сентябрю. Тогда же назовут и цены. Нынешняя Niva Legend с мотором 1,7 стоит от 1 099 000 руб. в базовой комплектации Classic и до 1 258 000 руб. в топовой версии Black.

Обновленная машина, наверняка, подорожает на 7–10%. То есть она будет стоить примерно 1,2–1,4 млн руб. Но даже с учетом возможного подорожания «Нива» останется самым доступным внедорожником на российском рынке: пятидверная Lada Niva Travel стоит от 1 419 000 руб., а любой китайский кроссовер с полным приводом обойдется минимум в 2,5 миллиона.

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