Granta, Iskra, Niva: сколько сейчас стоят «Лады» в хорошей комплектации

По итогам первых шести месяцев 2025 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,14 млн рублей (данные «Автостата»). Однако в продаже есть машины и гораздо дешевле. Например, согласно официальному прайс-листу Lada, седан Granta сейчас можно купить за 749 900 рублей. Правда, если вы придете в автосалон, то таких машин вы там, скорее всего, не найдете. К тому же они откровенно пустые. А сколько сейчас стоят доступные «Лады» разных классов в «нормальных» комплектациях — в материале NEWS.ru.

Какую комплектацию можно считать «нормальной»

Понятие «норма» — крайне относительное. Поэтому сразу проговорим требования, которые мы предъявляем к автомобилю:

усилитель руля;

кондиционер;

одна подушка безопасности;

антиблокировочная система тормозов;

музыкальная система;

подогрев передних сидений.

Самый дешевый седан Lada

Lada Granta — это самый популярный автомобиль в России последние несколько лет. Только за восемь месяцев этого года было продано более 94,1 тыс. Granta (для сравнения, на втором месте -китайский Haval Jolion — 37,7 тыс. штук).

Конечно, Granta — это не самый современный автомобиль. По сути, это модернизированная Lada Kalina, которая появилась в продаже еще в 2004 году. Во многом спрос на Granta объясняется ее ценой — от 749 900 рублей. Но за такие деньги модель имеет очень бедное оснащение. В комплектации Standard нет подушки безопасности даже у водителя, отсутствуют усилитель руля и подголовники у пассажиров второго ряда, заднее сиденье не раскладывается по частям, а рулевая колонка не регулируется.

Поэтому если хочется иметь «навороты», то придется брать машину в более богатых комплектациях. Кондиционер и аудиосистема есть в версии Comfort — именно ее и можно назвать самой оптимальной для Granta. Стоит такой автомобиль 1 080 000 руб. за версию с бензиновым двигателем объемом 1,6 л (90 л. с.) и механической коробкой передач. А вот «автомат» Lada Granta сейчас не положен.

Седан Granta Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Характеристики Lada Granta Comfort:

длина — 4268 мм;

мощность двигателя — 90 л. с.;

максимальная скорость — 179 км/ч;

время разгона 0–100 км/ч — 11,2 с;

цена — 1 080 000 рублей.

Самый дешевый универсал

Если вы любите машины с большим багажником, то нужен универсал. Самый дешевый автомобиль с таким кузовом в России — это тоже Lada Granta, но уже в модификации Cross. У такой машины не только более вместительный кузов, но еще и увеличенный дорожный просвет.

Откровенно пустых Lada Granta Cross нет. Минимум — это комплектация Comfort, где уже есть кондиционер. Цена такой машины — 1 175 000 рублей за версию с мотором 1,6 мощностью 90 л. с. Есть еще двигатель на 106 л. с. (1 205 000 рублей).

А вот если хочется по-настоящему большой универсал, то надо смотреть на Lada Largus. У такой машины багажник гораздо просторнее. Но и цена другая — от 1 660 000 рублей.

Характеристики Lada Granta Cross Comfort:

длина — 4148 мм;

мощность двигателя — 90 л. с.;

максимальная скорость — 172 км/ч;

время разгона 0–100 км/ч — 11,2 с;

объем багажника — до 670 л;

цена — 1 080 000 рублей.

Седан Granta Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый дешевый автомобиль с «автоматом»

Lada Granta сейчас выпускается только с механической коробкой передач. А если хочется «автомат», то надо смотреть на другие модели. Например, на новенькую Iskra — ее продажи стартовали совсем недавно, и она только начала появляться у дилеров.

По сравнению с Lada Granta новая Iskra — это серьезный шаг вперед. В основе этой машины лежит платформа, которая досталась АвтоВАЗу со времен сотрудничества с французской компанией Renault. А это означает не только хорошую управляемость и комфорт, но и высокий уровень безопасности. Еще одна важная особенность — у Lada Iskra почти полностью оцинкованный кузов, а днище покрыто слоем антигравийного покрытия.

По размерам «Искра» стоит между «Грантой» и «Вестой». Мало того, по объему багажника Lada Iskra даже превосходит ее — 500 литров против 480 у «Весты».

Есть на Lada Iskra и «автомат». Его роль тут выполняет китайский вариатор фирмы WLY (его же ставят на «Весту»). Такая коробка идет в паре с бензиновым мотором объемом 1,6 л (106 л. с.).

Стартовая цена седана с «механикой» — 1 249 000 рублей. А вот модель в комплектации Enjoy с «автоматом», кондиционером, мультимедийной системой, электростеклоподъемниками задних дверей и прочим стоит 1 589 000 рублей. Кстати, «Веста» в похожей комплектации несильно дороже — 1 676 000 рублей. Причем на эту модель АвтоВАЗ сейчас дает приличные скидки. А вот на Iskra бонусов пока нет.

Характеристики Lada Iskra Enjoy АКПП:

длина — 4333 мм;

мощность двигателя — 106 л. с.;

максимальная скорость — 168 км/ч;

время разгона 0–100 км/ч — 13,8 с;

объем багажника — 500 л;

цена — 1 589 000 рублей.

Iskra Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Самая дешевая модель для малого бизнеса

Для задач малого бизнеса — например, если требуется развозить грузы — подойдет так называемый каблук или небольшой грузовичок. Самый дешевый вариант на российском рынке — Lada Granta LCV Бортовая.

Этот автомобиль отличается от седанов «Гранта». У него так называемая полурамная конструкция кузова и задняя рессорная подвеска (как на пикапах и грузовиках). Есть стандартная и удлиненная версии. А еще на такие машины можно поставить стеклопластиковый кунг для защиты от снега или дождя.

Правда, кондиционера или музыкальной системы у грузовичка нет. Здесь только минимум удобств.

Цена — от 1 423 100 рублей. Но сейчас эти машины можно купить со скидкой за 1 203 100 рублей.

Еще один вариант машины для малого бизнеса — это Largus в версии «фургон». У такой машины уже есть кондиционер. А главное, что у нее просторный багажный отсек. Цена без учета скидок — 1 670 000 рублей.

Характеристики Lada Granta LCV бортовая:

длина — 4450 мм (удлиненная версия — плюс 300 мм);

мощность двигателя — 90 л. с.;

максимальная скорость — 130 км/ч;

Общая грузоподъемность — 915 кг;

грузовое отделение — 2 европоддона;

объем грузового отделения — 1 куб. м;

цена — 1 423 100 рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самый дешевый внедорожник

Самый доступный внедорожник у нас — это старая «Нива», которая сейчас продается под именем Lada Niva Legend. Модель, мягко говоря, не новая. Впервые она появилась в продаже еще в 1977 году. Однако в последнее время «Нива» стала модной у молодежи. Видимо, ее полюбили именно за ретродизайн и проходимость — здесь с полноприводной Lada Niva Legend мало кто может спорить.

Стартовая цена старой «Нивы» 1 059 000 рублей. Но комплектация с кондиционером (Luxe) — это 1 144 000 рублей.

Характеристики Lada Niva Legend Luxe:

длина — 3640 мм;

мощность двигателя — 83 л. с.;

максимальная скорость — 142 км/ч;

время разгона 0–100 км/ч — 17 с;

Дорожный просвет — 200 мм;

цена — 1 144 000 рублей.

