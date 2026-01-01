Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 05:11

Два дома попали под удар БПЛА в российском регионе

Два частных дома получили повреждения при атаке БПЛА под Краснодаром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Два частных дома повреждены в новогоднюю ночь в станице Северской из-за атаки украинских БПЛА, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края. Там отметили, что пострадавших нет.

В ночь на 1 января 2026 года из-за попытки БПЛА киевского режима атаковать гражданские объекты повреждения получили два частных дома в станице Северской, — сказано в публикации.

Отмечается, что обломками посекло крыши и выбило окна. На месте работают оперативные и специальные службы.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 89 украинских беспилотников в небе над регионами страны. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 28 декабря до 07:00 29 декабря уничтожили 49 дронов. Также были предотвращены атаки на Новгородскую, Орловскую, Ростовскую и Смоленскую области, Адыгею и Краснодарский край, а также акваторию Азовского моря.

Тем временем помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президента США Дональда Трампа шокировала и возмутила атака Украины на госрезиденцию российского лидера в Новгородской области. По его словам, глава Белого дома не мог предположить, что Киев способен на подобные шаги.

ВСУ
атаки
Краснодарский край
БПЛА
