07 марта 2026 в 17:23

Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине

Вылов воблы в Волге упал в 10 раз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За последние четыре года вылов волжской воблы упал в 10 раз, передает Telegram-канал Mash. Причина — катастрофическая нехватка кислорода в воде из-за обмеления реки. В таких условиях рыба не может нереститься, а ее место занимают более выносливые виды.

Источник пишет, что в Астраханском заповеднике вобла теперь составляет лишь 1% от общего улова — за полвека ее добыча сократилась в 30 раз. В 2023 году из Волги выловили меньше 500 тонн, после чего власти ввели полный запрет на промысел, чтобы спасти вид.

Ранее Министерство сельского хозяйства России продлило действие запрета на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и ряде сопредельных водных объектов. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года.

До этого 10-летний Грейсон Кэри из города Колчестер поймал в озере Шамплейн крупного пресноводного горбыля, побив рекорд, который держался 10 лет. Вес рыбы составил 12,9 кг, длина — 93,9 см. Предыдущий рекорд принадлежал горбылю, пойманному в 2016 году, который был на 1,3 кг легче.

