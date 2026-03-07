Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине Вылов воблы в Волге упал в 10 раз

За последние четыре года вылов волжской воблы упал в 10 раз, передает Telegram-канал Mash. Причина — катастрофическая нехватка кислорода в воде из-за обмеления реки. В таких условиях рыба не может нереститься, а ее место занимают более выносливые виды.

Источник пишет, что в Астраханском заповеднике вобла теперь составляет лишь 1% от общего улова — за полвека ее добыча сократилась в 30 раз. В 2023 году из Волги выловили меньше 500 тонн, после чего власти ввели полный запрет на промысел, чтобы спасти вид.

Ранее Министерство сельского хозяйства России продлило действие запрета на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море и ряде сопредельных водных объектов. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2026 года.

