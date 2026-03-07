Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 18:10

Независимость Европы от российской нефти рухнула под иранскими ракетами

NYT: Европа заинтересовалась российской нефтью из-за войны на Ближнем Востоке

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Европа вновь заинтересовалась российскими энергоресурсами из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. По его словам, которые приводит The New York Times (NYT), Россия снова может стать ключевым поставщиком ресурсов для европейских стран.

Кризис на Ближнем Востоке в некоторых кругах порождает вопросы о России — стоит ли возвращаться в Россию или нет. <…> Одной из исторических ошибок Европы была чрезмерная зависимость от одной-единственной страны — России, — считает Бироль.

Издание пишет, что после начала конфликта на Ближнем Востоке европейские газовые фьючерсы взлетели более чем на 60%, что сильно напугало европейских лидеров, вынудив их неоднократно проводить встречи для обсуждения ситуации. В материале говорится, что последствия для Европы будут напрямую зависеть от того, как долго продлится ближневосточный конфликт.

Теперь у России есть вопрос к европейским странам, которые отказались от экспорта ее энергоносителей: «Ну что, скучали по нам?», — сказано в материале.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

