07 марта 2026 в 18:37

Вучич назвал ключевую цель сербской армии в нынешних реалиях

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
В связи с растущими угрозами безопасности в мире армия Сербии возьмет под защиту главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари, заявил сербский президент Александр Вучич. Как передает РИА Новости, она находится в поселке Жабари, менее чем в 100 км от Белграда.

То, что меня беспокоит, — бывают разные виды нападений из-за сумасшествия в мире. Наша армия будет прямо осуществлять защиту главной КС в поселке Жабари, — сказал он.

До этого Вучич высказал мнение, что Сербия может стать членом Евросоюза к 2035 году, если ускорит проведение реформ. Он отметил, что страна все же развивается, но этот процесс идет недостаточно быстро. Политик также подчеркнул, что Сербия имеет давние и прочные связи с Россией, а также активно развивает отношения с Китаем.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о неисправности нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности. По словам дипломата, Киев пытается лишить Венгрию нефти перед выборами.

Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

