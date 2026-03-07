В связи с растущими угрозами безопасности в мире армия Сербии возьмет под защиту главную компрессорную станцию (КС) магистрального газопровода в поселке Жабари, заявил сербский президент Александр Вучич. Как передает РИА Новости, она находится в поселке Жабари, менее чем в 100 км от Белграда.

То, что меня беспокоит, — бывают разные виды нападений из-за сумасшествия в мире. Наша армия будет прямо осуществлять защиту главной КС в поселке Жабари, — сказал он.

До этого Вучич высказал мнение, что Сербия может стать членом Евросоюза к 2035 году, если ускорит проведение реформ. Он отметил, что страна все же развивается, но этот процесс идет недостаточно быстро. Политик также подчеркнул, что Сербия имеет давние и прочные связи с Россией, а также активно развивает отношения с Китаем.

Тем временем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского о неисправности нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности. По словам дипломата, Киев пытается лишить Венгрию нефти перед выборами.