Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 19:46

Безруков поделился планами на молодых актеров МХАТа

Безруков заявил, что привлечет молодых актеров МХАТа к «Фабрике Станиславского»

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист РФ Сергей Безруков в Telegram-канале поделился планами пригласить молодых актеров из труппы МХАТа имени Горького в проект «Фабрика Станиславского». Он подчеркнул, что обрадовался большому количеству молодежи.

Радует, что в труппе МХАТа так много молодежи, планирую познакомиться с ними поближе, пригласив на нашу «Фабрику Станиславского», — смогу посмотреть каждого, — поделился народный артист.

Свое назначение в театр Безруков назвал большой ответственностью. По его словам, вся его жизнь до создания МХТ была неразрывно связана с мхатовскими традициями. Именно поэтому оказаться под знаменами легендарного театра для него большая радость и ответственность.

Худрук также сообщил, что кардинальных изменений в работе МХАТа в ближайшее время ожидать не стоит — сначала ему необходимо оценить труппу и текущий репертуар. В заключение Безруков заверил, что намерен уделять внимание и Московскому Губернскому театру, который он возглавляет с 2014 года.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что новым художественным руководителем МХАТа имени Горького станет Безруков. Она пожелала артисту новых успехов и достижений. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерской работой.

Сергей Безруков
Константин Станиславский
МХАТ
театры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция пойдет на хитрый шаг с F-16 из-за Ирана
Сын погибшего верховного лидера Ирана получил ранение
Пророссийские хакеры взломали системы управления насосами в Израиле
Макаревич назвал позором «отмену» Жванецкого в Одессе
В США вышел доклад о десятках странных смертей за четверть века
Си Цзиньпинь публично пригрозил военным Китая
В предпраздничный вечер ВСУ атаковали два региона России
Мужчина попал в ловушку лифта и получил переломы
Владимирскую икону Богоматери ждет неожиданная судьба
ВСУ почти 700 раз атаковали один из округов Херсонской области
ВСУ два дня подряд «охотились» на птицефабрику в Белгородской области
Дубай сотряс мощный взрыв
Европейская страна обратилась к Москве с просьбой одобрить нового посла
Двое детей оказались в больнице после массового ДТП в Ленобласти
Застрявшие фуры России начали выезжать из Ирана
Зеленский в юбке, забывчивый Байден, смерть звезды «Склифа»: что дальше
Глава ОАЭ впервые появился на публике и высказался о войне
СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки
Украинец напал на сотрудника ТЦК с ножом
«Вопиющее преступление»: США лишили пресной воды часть населения Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.