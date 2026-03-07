Безруков поделился планами на молодых актеров МХАТа Безруков заявил, что привлечет молодых актеров МХАТа к «Фабрике Станиславского»

Народный артист РФ Сергей Безруков в Telegram-канале поделился планами пригласить молодых актеров из труппы МХАТа имени Горького в проект «Фабрика Станиславского». Он подчеркнул, что обрадовался большому количеству молодежи.

Радует, что в труппе МХАТа так много молодежи, планирую познакомиться с ними поближе, пригласив на нашу «Фабрику Станиславского», — смогу посмотреть каждого, — поделился народный артист.

Свое назначение в театр Безруков назвал большой ответственностью. По его словам, вся его жизнь до создания МХТ была неразрывно связана с мхатовскими традициями. Именно поэтому оказаться под знаменами легендарного театра для него большая радость и ответственность.

Худрук также сообщил, что кардинальных изменений в работе МХАТа в ближайшее время ожидать не стоит — сначала ему необходимо оценить труппу и текущий репертуар. В заключение Безруков заверил, что намерен уделять внимание и Московскому Губернскому театру, который он возглавляет с 2014 года.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что новым художественным руководителем МХАТа имени Горького станет Безруков. Она пожелала артисту новых успехов и достижений. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает общественную и административную деятельность с актерской работой.